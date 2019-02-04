تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير طبقات التورتيلا بالدجاج

المقادير4 اشخاص

200 جرام قشدة حامضة

1 ملعقة كبيرة صوص حار

½ ملعقة صغيرة ملح

بهارات متنوعة

كوب ونصف جبن شيدر مبشور

كوب ونصف جبن موزاريلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

5 قطع خبز تورتيلا

2ونصف كوب صدور دجاج مطبوخ ومقطع مكعبات

6 حبات بصل اخضر مقطع شرائح

خس مقطع مكعبات

طماطم منزوعة البذور ومقطعة مكعبات

افوكادو مقطع مكعبات



طريقة التحضير

اخلطي جبن الموتزريلا مع جبن الشيدر وضعيهم جانباً.

اخلطي القشدة الحامضة مع الملح والتوابل والصوص الحار.

ضعي ملعقة من الزيت في مقلاة مناسبة على نار متوسطة ثم ضعي قطعة من خبز التورتيلا لمدة دقيقة حتى تتحمص قليلاً ثم اقلبيها على الجانب الاخر وحمصيها قليلاً. كرري مع باقي التورتيلا.

ضعي واحدة من خبز التورتيلا في صينية مناسب ثم ضعي طبقة من خليط القشدة الحامضة ثم طبقة من الدجاج القليل من البصل الأخضر، ثم طبقة جبن ثم ضعي شريحة تورتيلا أخرى كرري الطبقات حتى انتهاء الكمية.

ادخلي الصينية فرن متوسط الحرارة حتى يذوب الجبن ثم وزعي الخس والطماطم والافوكادو على الوجه. زيني بالقشدة الحامضة.

قطعي التورتيلا وقدميها ساخنة.

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