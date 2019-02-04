فوائد مذهلة لزيت الزيتون للصحة الجنسية لدى الرجال

يلجأ بعض الرجال إلى استخدام الفياجرا للتغلب على مشكلات الضعف الجنسي لديهم، إلا أن هناك بديلاً طبيعيًا يظهر تأثيره الفعال على نشاطهم الجنسي بشكل أكبر.

فوائد زيت الزيتون

كشفت دراسة طبية أن زيت الزيتون يعتبر أفضل بديل للفياجرا لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال، كما أنه يعمل على زيادة الرغبة الجنسية.



وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون يعمل أيضًا على زيادة نسبة هرمون التستوستيرون لدى الرجال مقارنة بغيرهم.

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أهمية زيت الزيتون

كما أنه يتفوق على الفياجرا في استمرارية المفعول، حيث إن تأثيره يدوم على المدى الطويل، مقارنة بالفياجرا التي يستمر مفعولها لفترة وجيزة.



وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيون باستمرار تقل لديهم المشكلات الجنسية، مقارنة بغيرهم ممن لا يتناولونه.



ويساهم زيت الزيتون أيضًا في حماية الجسم من عدد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وتشكيل الحصى في المرارة، كما أنه يسهل عملية تدفق الدم.

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