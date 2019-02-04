حقائق علمية عن العلاقة الحميمة لا يعلمها كثير من الرجال

عند الحديث عن العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة، نجد أن هناك الكثير من الأسرار والمعلومات العلمية، التي لا يعلمها كثيرٌ من الرجال، وحتى المتزوجون.

وفي هذه القائمة تتعرف على بعض المعلومات الصحيحة عن العلاقة الجنسية.

1- أثبتت بعض الدراسات الحديثة بان ممارسة الجنس تزيد من قدرات البشر الإبداعية وخاصةً الرجال .

2- يكفي فقط عدد الحيوانات المنوية التي تتناسب مع حجم كبسولة دوائية صغيرة للانتشار في كافة بقاع الأرض .

3- أثناء ممارسة العلاقة الجنسية تتضخم أنوف البشر الداخلية بشكل كبير ولكن من حسن الحظ أن هذا الأمرلا يمكن ملاحظته خارجياً .

4- متوسط حرق السعرات الحرارية للرجل أثناء ممارسة العلاقة الزجية يتراوح ما بين 100 - 250 سعرة حرارية .

5- أثناء شعورك بالنشوة الجنسية فإن قلبك ينبض 140 نبضة في الدقيقة الواحدة .

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6- يمكن للحيوانات المنوية الانتقال لمسافة 7 بوصات أو إنشات في الساعة الواحدة .

7- في المتوسط يقوم الرجل بإنتاج 17 لتراً من السائل المنوي تحتوي على نصف ترليون حيوان منوي خلال حياته كلها .

8 - من أجل حدوث عملية الانتصاب يحتاج قضيب الرجل إلى ما يعادل ملعقتين كبيرتين من الدماء .

9- منطقة البظر لدى المرأة تحتوي على ما يقدربـ 8000 من الألياف الحسية أي ضعف ما يحتويه العضو الذكري من الألياف الحسية .

10- يمكن للمراة الشعور بالنشوة الجنسية لمدة 4 دقائق كاملة ولكنها تحتاج إلى ما بين 10 إلى 20 دقيقة للوصول إليها .

11- العملية الفسيولوجية الوحيدة التي لا يستطيع البشر إيقافها عند الشعور بها بجانب هزة الجماع هي العطس .قد يهمك أيضًا :

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