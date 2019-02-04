فوائد الليمون الساخن فى الصباح خلال الشتاء

نكثر من تناول المشروبات الساخنة فى الشتاء ولعل من بينها الليمون الساخن الذى نتناوله صباحا دون علم منا بمقدار الفوائد الصحية التى يخلفها مشروب الليمون الساخن على صحتنا، وخاصة مع بداية اليوم حيث يتفاعل هذا الأمر مع جهازنا الهضمى ويعود علينا بالكثير من المنافع، والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع " lajollamom" الطبى.



فوائد الليمون الساخن للمناعة



يحتوى الليمون على كميات كبيرة من فيتامين سى، والذى يرفع المناعة فى الجسم وبالتالى يتصدى لأدوار البرد المتكررة، وكذلك يضم الكثير من البوتاسيوم الذى يعزز وظائف الدماغ والأعصاب، كما يعمل البوتاسيوم أيضا على التحكم فى معدل ضغط الدم.



فوائد الليمون الساخن للحموضة

يوازن الليمون الساخن كل يوم صباحا الحموضة فى الجسم، وذلك لأنه على الرغم من كونه حمض إلا أنه لا يخلق الحموضة في الجسم بمجرد استقلابه.



فوائد الليمون الساخن للوزن

يساعد على فقدان الوزن لما يحمل من ألياف ويساعد على محاربة الجوع، هناك العديد من الدراسات التى أثبتت ذلك من خلال اتباع نظام غذائى يحتوى على الليمون كمكون أساسى، وبالتالى خسارة وزن أسرع.



فوائد الليمون الساخن للهضم

يساعد الليمون الساخن فى التخلص من المواد غير المرغوب من الجسم، حيث إنه يشجع الكبد على انتاج الحمض الذى تطلبه عملية الهضم بكفاءة مما يقلل أيضا من الحرقة والإمساك.



فوائد الليمون الساخن فى تطهير الجسم

يعد الليمون مطهر للجسم لأنه يزيد من معدلات البول مما يساعد على تنقية الجسم خاصة من السموم التى يفرزها الجسم بشكل أسرع، وذلك يساعد أيضا على حماية مجرى البول والمساعدة فى المحافظة عليه صحيا.



فوائد الليمون الساخن لنفس منعش

لا تقتصر فوائد الليمون الساخن على تطهير الجسم بل أيضا تقلل من آلام الأسنان واللثة والحمص يتعامل بشكل جيد مع ترك فمك برائحة منعشة، ولكن هناك مخاوف بسيطة من كثرة تناوله على لثتك بسبب فاعلية الحمض.



فوائد الليمون الساخن للتعامل مع المشكلات التنفسية

يساعد الليمون الساخن على التخلث من أى عدوى بصدرك، والتعامل مع السعال، وبالتالى تساهم فى تخفيف مشكلات المصابون بالربو والحساسية بشكل خاص.

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