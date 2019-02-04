فوائد زيت الخروع في علاج قشرة الشعر وتأخر التجاعيد

أقاويل عدة عن فوائد زيت الخروع، فهناك من يقول إنه يساعد علي إنبات الشعر وتقويته بشكل كبير، والبعض يشير إلي عدم وجود فائدة له، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائد زيت الخروع، وفقا لما نشره موقع "theeverygirl".

وأشار التقرير إلى أن هناك نبات يدعي الريسينوس، ويحتوي في المقام الأول على زيوت من الأحماض الدهنية، ومنها زيت الخروع ، الذي أثبت فاعليته في علاج مشاكل الشعر والبشرة بكل قوي.

وعن فوائد زيت الخروع، وفقا للتقرير التالي فهى الآتى:

-نمو الشعر.. نعم هذا ما يفعله زيت الخروع في شعرك لأنه يزيد من الدورة الدموية في فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، وأيضا يتسبب في الحصول علي شعر لامع وقوي وذو ملمس حريري، ويتم استخدامه كقناع للشعر عن طريق تسخينه باليدين وإعطاء نفسك تدليكًا مركّزًا لفروة الرأس وأتركة لمدة ساعة ثم أغسل شعرك.

-قشرة الرأس..فعند وضع زيت الخروع علي فروة الرأس تعمل على إزالة قشرة الرأس، لأنها تعمل علي قتل أي فطريات المتواجدة في الشعر، لذا لا تتردد في استخدامه إذا كنت تعاني من قشرة الشعر.

-نظرا لاحتواء زيت الخروع علي الأوميجا 3 الهامة للجسم وللبشرة والشعر، فهذا يجعلك عند وضعه علي بشرتك تقلل من فرص ظهور التجاعيد، والحفاظ علي بشرتك من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

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