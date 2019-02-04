فوائد القرنفل أبرزها مسكن لألم المفاصل والأسنان

القرنفل من أفضل الأعشاب الطبية، وله العديد من الفوائد الصحية بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والفطريات والجراثيم منها: تحسين عملية الهضم، مكافحة السرطان، حماية الكبد، تعزيز جهاز المناعة، ضبط معدلات السكر فى الدم، علاج الام الأسنان فى هذا التقرير نتعرف على فوائد القرنفل، بحسب ما نشرها موقع "Only my Health".

فوائد القرنفل



تخفيف ألم الأسنان



القرنفل هو أحد المكونات الرئيسية لمعجون الأسنان، وذلك لأن خصائصه المضادة للبكتيريا تجعله يقتل الجراثيم ويخفف ألم الأسنان واللثة، ويمكنك مزج قليل من زيت القرنفل على كرة من القطن ووضعها على الأسنان الملتهبة أو على لثتك، ويطهر القرنفل المنطقة الملتهبة ويخفف ألم الأسنان .



تخفيف آلام المفاصل



يخفف زيت القرنفل من آلام العضلات والتهاب المفاصل، لأنه يقلل الالتهابات ويخفف الألم.



يعالج مشاكل الجهاز التنفسى



يساعد شرب شاى القرنفل فى تقليل أو منع الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يعالج السعال ويطرد البلغم، ويهاجم الجراثيم ويخفف من أعراض التهاب الحلق.



يعالج الصداع

يمكن أن يكون زيت القرنفل علاجاً فعالاً للصداع، ويمكنك دهن زيت القرنفل على جبينك عند حدوث الصداع لتخفيف الإجهاد والصداع.

مُطهر ومضاد للالتهابات



استخدم القرنفل لآثاره المطهرة والمسكنة للألم فى تخفيف أى التهابات أو تورمات.



يعزز عملية الهضم



يمكن للقرنفل المساعدة في استرخاء بطانة الجهاز الهضمي والتخفيف من غازات المعدة والأمعاء، إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن ، استخدم شاى القرنفل للتغلب على المشكلة.

يقلل من الإجهاد والتوتر

يمكن أن يساعدك القرنفل على التغلب على الإجهاد والتوتر، ويمكن جمع القرنفل مع الريحان والنعناع والهيل في الماء واستخدام الخليط في إعداد الشاي

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