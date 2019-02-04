اضرار الكركديه يؤثر على الخصوبة وضغط الدم

كثير من الناس على دراية بتلك الزهور الجميلة من نبات الكركديه التى تنشأ في شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا ، ويستخدم الناس في جميع أنحاء العالم كأجزاء مختلفة من النبات كغذاء ودواء ويمكن تناولها ساخنة أو مثلجة.

فوائد الكركديه



استخدم تاريخياً الكركديه في البلدان الأفريقية لتقليل درجة حرارة الجسم ، علاج أمراض القلب ، وتهدئة التهاب الحلق، وأيضا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وقد بحثت الدراسات الحديثة وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday " في الدور المحتمل للكركديه في علاج ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

الكركديه يضبط ضغط الدم المرتفع

وجدت دراسة نشرت عام 2010 في مجلة التغذية الأمريكية أن شرب الكركديه يعمل على خفض ضغط الدم في الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل معتدل.



الكركديه لضبط مستويات الكولسترول



وفقا لدراسة بحثية أثبتت أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند تناول الكركديه مرتين يوميًا لمدة 15 يومًا تحسنت لديهم نسبة الكولسترول الضار فى الجسم ، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى دراسات جودة أفضل لدراسة تأثير استهلاك الكركديه على مستويات الكولسترول.

الكركديه وفقدان الوزن

أظهرت بعض الدراسات آثار إيجابية عند دراسة آثار الكركديه المركزة على إدارة وزن الجسم، حيث أظهرت إحدى التقارير أن الكركديه أدى إلى انخفاض مؤشر كتلة ووزن الجسم ونسبة الدهون.

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الآثار الجانبية للكركديه



على الجانب الآخر وجدت بعض الأضرار الخاصة بالكركديه نتيجة الإفراط فى تناوله والتى تشمل الآتى:

1. تأثير الكركديه على هرمون الاستروجين



يمكن للكركديه أن يعمل على خفض مستويات هرمون الاستروجين خاصة إذا كنت تستخدم العلاج بالهرمونات البديلة وذلك وفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة للعلوم والتكنولوجيا في الهند .

2. اضرار الكركديه على الحمل

نتيجة أن الكركديه يعمل على خفض مستويات الإستروجين، مما يعنى أن تناول الكركديه يمكن أن يكون له تأثير مباشر على القدرة على الإنجاب.

3. اضرار الكركديه فى خفض ضغط الدم

على الرغم من أن أحد فوائد الكركديه أنه يساعد على الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ، وخفض ضغط الدم وخصائصه المتميزة كمدرات للبول إلا أنه قد يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية.

وبالتالي ، إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ، وتتناول أدوية لخفض الضغط ، يجب أن تفكر في استبعاد الكركديه من نظامك الغذاذئى.

4. حدوث مضاعفات إذا كنت تتلقى علاج كيميائى للسرطان

وفقا لبعض الأبحاث فأن الكركديه قد يؤثر على الخلايا السرطانية في الجلد والدماغ، وحذر المعهد الوطني للسرطان الأمريكى ضرورة تجنب شرب الكركديه فى حال كنت تخضع لجلسة إشعاع أو علاج كيميائي.

5. اضرار الكركديه فى إحداث أثار للهلوسة

يمكن أن يكون للكركديه تأثيرات هلوسة على الشخص ، فكثير من الناس يشعرون ببعض آثار الهلوسة مثل الشعور بخفة فى الرأس أو السمع، وبالتالى يجب توخى الحذر اثناء القيادة أو استخدام الآلات الموسيقية قبل شرب الكركديه.

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