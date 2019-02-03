انت الان تتابع موضوع كتالوج الوان عدسات ديسو والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ديسو هي ماركة فاخرة من العدسات اللاصقة الملونة، يتم تصنيع عدسات ديسو من قبل الشركة الإيطالية Qualimed srl، الحاصلة على براءة اختراع تصميم العدسة، ويتم تسجيل هذه العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم .

متجر ديسو الأونلاين

يرحب المتجر بالزبائن الذين خضعوا لفحص دقيق للعين، ومعرفة أن بإمكانهم تحمل العدسات اللاصقة للشراء من موقعهم، بالنسبة لسكان الولايات المتحدة ، يرجى ملاحظة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تتطلب أن جميع العدسات اللاصقة تباع فقط على وصفة من قبل طبيب ممارس، ويجب على العملاء المقيمين خارج الولايات المتحدة الذين يطلبون عدسات بوصفة طبية أيضًا تقديم وصفة العدسات اللاصقة مرة واحدة في السنة عند الطلب، وإذا كنت مقيمًا خارج الولايات المتحدة ولا تحتاج إلى عدسات ذات وصفة طبية ، فستظل بحاجة إلى تأكيد أنك زرت أخصائي رعاية عيون وقد وافق على استخدام العدسات اللاصقة .

هل عدسات ديسو تجميلية أم طبية

يتم إنتاج العدسات ديسو لأولئك الذين يريدون فقط تغيير لون قزحية العين لأغراض تجميلية، وكذلك لأولئك الذين لديهم مشاكل بصرية ، مثل قصر النظر، طول النظر (بعد النظر) والاستجماتيزم، لذا يرجى استشارة أخصائي العيون قبل تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى عدسات طبية أم لا، وبالنسبة لعدسات ديسو بلانو فهي للعملاء الذين لديهم رؤية 20/20 ، الذين يريدون فقط تغيير لون قزحية العين، والعدسات ديسو باور هي للعملاء الذين يعانون من قصر النظر أو بعد البصر، أما العدسات ديسو توريك هي للعملاء الذين يعانون من الاستجماتيزم، ويجب أن يتم إنتاج هذه الطلبات بشكل خاص للعميل بعد الطلب (يتم إجراء الطلب مسبقًا) .

ملاحظة مهمة : تعتبر الوصفة الطبية من قبل الطبيب إلزامية لمن يطلب عدسات ديسو توريك، وطلبات التوريك نهائية ولا يمكن تعديلها بمجرد وضعها، وهذا لأن العدسات توريك مصنوعة حسب الطلب، يرجى ملاحظة أن وقت إنتاج العدسات اللاصقة قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع .

الشهادات التي حصلت عليها عدسات ديسو

حصلت عدسات ديسيو على الشهادات التالية:

1- شهادة FDA 510K

2- شهادة سي أي

3- شهادة EN ISO 9001: 08

4- شهادة EN ISO 13485: 03

5- شهادة مبيعات وزارة الصحة

6- موافقات الدول الأخرى

يجب إصدار الوصفات الطبية من ممارس معتمد ، وتشمل معلومات الاتصال الخاصة بطبيب العيون ، واسم العميل ، وتاريخ انتهاء الصلاحية الصحيح ومعلمات عيون العملاء.

كم عدد الألوان المتوفرة من عدسات ديسو

1- مجموعة عدسات الجمال الحسية الجديدة: ثمانية ظلال (عدسات ربع سنوية).

2- مجموعة القهوة: أربعة ظلال (العدسات الفصلية).

3- مجموعة Attitude : أربع ظلال (العدسات اللاصقة اليومية التي يمكن التخلص منها).

هل ديسو ذات حجم واحد يناسب الجميع

العدسات اللاصقة ليست مقاس واحد يناسب الجميع، حيث هناك من يبلغ 14.5 مم ، ومنحنى القاعدة 8.7 مم مثل مجموعة القهوة، ويبلغ قطر عدسات مجموعة Attitude Collection حوالي 14.2، ومنحنى القاعدة 8.7 ملم، ومن المهم مراجعة طبيب العيون الخاص بك ما إذا كانت هذه المعلمات مناسبة لعينيك قبل شراء العدسات (هذه المعلمات لا يمكن تغييرها).

إذا كان لديك معلمات مختلفة لكل عين في الوصفة الخاصة بك ، فسوف تحتاج إلى طلب صندوقين، واحد مع تصحيح العين الأيسر والثاني مع تصحيح العين اليمنى، ويحتوي كل صندوق من العدسات الفصلية القابل للتصرف على عدستين من نفس القوة واللون ، مخزنين في علبة منفصلة مع محلول ملحي معقم، ويحتوي كل صندوق من العدسات اليومية على اثني عشر عدسة من نفس القوة واللون ، مخزنة في علبة منفصلة مع محلول ملحي معقم، وترافق العدسات أيضًا دليل الألوان ومعلومات الاستخدام الصحيحة .