دواعي استعمال كريم ليبوبيز

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كريم ليبوبيز هو واحد من أنواع المرطبات الخاصة بالبشرة، حيث أنه يحافظ على التوازن الطبيعي والوظيفي والفسيولوجي الخاص بالجلد، كما أنه يجعل الجلد رطب بدرجة كبيرة، فكريم ليبوبيز ما هو إلا مستحلب زيتي في ماء، ويحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت، حيث تصل نسبة الزيت به إلى 70%، بينما نسبة الماء لا تتعدى 30%.

خصائص ودوعي استعمال كريم ليبوبيز

تتكون التركيبة الأساسية من هذا المستحضر من مختلف الخصائص التي تتمحور في:

أولا الخصائص الوظيفية (الفسيولوجية):

وتتمثل تلك الخصائص في أنه يساهم في تقليل الجفاف بالبشرة، كما أنه يمنع التقشف ويحمل الجلد من مختلف الأضرار، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على أي من المواد المعطرة، وتتميز تركيبته بأنها تحمي من خطورة حساسية الجلد. كما أن كريم ليبوبيز يساهم أيضا في تقليل نسبة البثور السوداء التي تظهر في الوجه، وبالتالي فأكدت مختلف الدراسات التي وقعت عليه أنه أمان بالنسبة للوجه واليدين.

ثانيا الخصائص الجمالية:

يتميز كريم ليبوبيز بأنه لطيف في الاستعمال، كما أنه سهل في الدهان ويتم غسله بالماء الخالي من أي معطرات، كما أنه لا يترك أي أثر على الملابس، مما يتيح بالفعل التخلص منه عندما يلامس الملابس.

كيف يتم استخدام كريم ليبوبيز

أما عن هذا الكريم الفريد من نوعه فيتم استخدامه من أجل حماية الجلد من الجفاف، ومن أجل العمل كمرطب للعناية والحساسية، ويكون هذا الأمر من خلال تدليك الجلد بطبقة رقيقة فقط من الكريم، أما في حالة تم وصفه من خلال الطبيب فيتم استخدامه بنفس المقدار الذي يحدده الطبيب على حسب الحالة.

معلومات مختلفة عن كريم ليبوبيز

التركيبة:

يتكون كريم ليبوبيز من ماء نقي، بارافين سائل، بيترولاتم، سيتريل الكحول، ستيريث 25، ميثيل بارابين، حمض الستريك، سترات الصوديوم.

العبوة:

هناك منه ثلاثة عبوات وهما أنبوبة بحجم 50 جرام، والأخرى 100 جرام والثالثة 200 جرام.

معلومات عامة:

يفضل أن يحفظ هذا المنتج بعيدا عن متناول الأطفال، كما لا ينصح أن يتم استخدامه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العلبة، ويحفظ في درجة حرارة الغرفة التي يجب ان تكون أقل من 25 درجة مئوية.

إنتاج:

صنع هذا المنتج في تيملر بإيطاليا اس. ار. ال. أستيلاس فارما أوروبا بي في، وذلك من أجل شركة: ليدن في هولندلا.

وصفات طبيعية لجمال البشرة

وصفة زيت الزيتون:

ويتم استخدام زيت الزيتون منذ مئات السنين، وذلك بمختلف الأغراض، ومن أكثر الأغراض التي حقق بها نجاح كبير هو العناية بالبشرة والجمال حيث يمكن استخدامه من أجل ترطيب البشرة، وذلك لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله مرطب قوي لجميع أنواع البشرة، وعلى رأسهم البشرة الحساسة، كما يتم استخدامه عن طريق غسل الوجه بالماء الفاتر ثم يتم تدليك الوجه بقطرات منه، وبالتالي فتتشكل طبقة للوقاية تحمي البشرة من الأضرار المختلفة لزيت الزيتون.

يساهم زيت الزيتون أيضا في عملية تقشير البشرة والوجه والمسام، وذلك من أجل التخلص من الخلايا الميتة، فهذا الأمر يزيد من تألق البشرة وزيادة ونعومتها وتكون تلك الوصفة عن طريقة خلط كمية مناسبة من السكر مع كمية مناسبة من زيت الزيتون، ثم يتم تحضير القليل من السكر مع قطرات زيت الزيتون ويتم تدليك البشرة بهذا الخليط.

كما يمكن استخدام زيت الزيتون أيضا من أجل العمل على تنعيم البشرة وهي العملية التي تتم من خلال زيت الزيتون مع صفار البيض ويساهم هذا الأمر في ترطيب البشرة وذلك من خلال الزبادي الذي يعمل على تنظيفها وتقشيرها بلطف، مما يعمل على إغلاق المسام الخاصة بها، بالإضافة إلى العسل الذي يقوم بتنعيمها وإنعاشها. وتكون تلك الوصفة من خلال مزج المكونات التي تتمثل في (ملعقة عسل نحل- صفار بيضة واحدة- نصف ملعقة زيت زيتون- ملعقة طعام لبن زبادي).

ويكون الأمر من خلال مزج المكونات السابق ذكرها حتى نحصل على عجينة ناعمة، ثم يتم تدليك ابشرة بتلد المكونات، ويتم تكرا هذا القناع مرة أسبوعيا من أجل الحصول على أفضل نتائج.

زيت الزيتون وإزالة المكياج

كما يمكن استخدام زيت الزيتون أيضا من أجل إزالة جميع أنواع المكياج وعلى وجه الخصوص إزالة مكياج العيون، وهذا الأمر يساهم في أن تصبح البشرة أكثر نعومة، وبالتالي فيجب أن يتم دهن زيت الزيتون في المنطقة المحيطة بالعين بشكل يومي.

زيت الزيتون وعلاج مشاكل حب الشباب

يمكن أيضا أن يتم غمس الأصابع في زيت الزيتون بالإضافة إلى تدليك أي منطقة تحتوي على حبوب، كما يعمل زيت الزيتون على تفتيح مختلف مسامات البشرة المغلقة، وهذا الأمر يساهم في علاج حب الشباب، ويكون الأمر من خلال إضافة أربعة ملاعق صغيرة من ملح البحر إلى ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون والعمل على خلطهم معا، ثم يتم وضع هذا الخليط على الوجه لدقائق معدودة، ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.