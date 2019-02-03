الفرق بين ” كريم بيتادين ” الاصفر و الازرق واستعمالاتها

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كريم بيتادين من مطهرات اليود، لذلك يعتبر احد افضل الكريمات المطهرة، وتعتبر هذه المنتجات ذات تأثير مطهر ، وذلك لأنه يعمل على اطلاق اليود في البشرة ببطيء الذي يقوم بدوره على ازالة البقع السوداء الذي يسببه الفطريات والبكتريا التي تتكاثر بسبب الرطوبة، والتي تكون في المنطقة الحساسة بشكل شبه دائم.

استخدامات كريم بيتادين

1ـ يستعمل في علاج سحجات الجلد الطفيفة.

2ـ يعمل على الوقاية من حب الشباب، لذلك يستخدم من قبل الشباب من كلا الجنسين للتخلص من حب الشباب.

3ـ يعمل على علاج الندبات التي تنتج من أثر الحروق البسيطة المزعجة في الجلد.

4ـ يساعد على ايقاف ونمو الفطريات والبكتريا على الجلد، كما له فاعلية كبيرة في القضاء عليها، ويقوم بعلاج الالتهابات الفطرية والبكتيرية.

5ـ يقوم بقتل البكتريا التي تسبب استمرار المنطقة الحساسة عند النساء، فيستخدم لتبيضها.

6ـ يعتبر أسرع حل لعلاج حب الشباب وازالة آثاره.

7ـ يعمل على ازالة واخفاء علامات وندب حب الشباب بشكل مذهل، وبالتالي يعمل على تجديد خلايا البشرة.

8ـ يعمل على علاج مرض جلدي يظهر بقشور دهنية حول الفم، وهو ما يسمى بمرض الحصف.

9ـ يساعد على علاج الدمامل بأي جزء ظاهري في الجسم أو الوجه.

كريم بيتادين للتخلص من حب الشباب

يقوم كريم بيتادين على الوقاية من أهم مشكلة تواجه الشباب بشكل عام، وهذه المشكلة هي حب الشباب والبثور التي تظهر في الوجه، والتي يتعرض لها كثير من المراهقين، فهو يعمل على :

1ـ يقوم بقتل الفطريات والبكتريا التي تكون على البشرة.

2ـ يعمل على ازالة الخلايا الميتة من على البشرة، وبالتالي يعمل على اخفاء الندوب المتبقية من اثر حب الشباب، كما تختفي حبوب الشباب بشكل سريع وفعال من البشرة.

كريم بيتادين لتفتيح المناطق الحساسة

تعتبر المناطق الحساسة بيئة جيدة للفطريات والبكتيريا ، فيتم تغير لونها بسبب الرطوبة بها بشكل دائم، وذلك يسبب الكثير من المشاكل الصحية مثل:

1ـ وجود عدوي فيروسية.

2ـ أنها تؤثر على هذه المنطقة تأثير سلبي فتصيبها ببعض الأمراض ومنها تغيير لون المنطقة الحساسة، ليصبح لونها داكن عن بقية الجلد.

فنجد أن كريم بيتادين، يقوم وبكل سهولة معالجة هذه الأعراض، وذلك لأنه يعمل على قتل البكتيريا والفطريات، وايقاف نموها، الأمر الذي يشكل معه التخلص من هذه المشكلة، ويعمل على اعادة البشرة للونها الطبيعي وبشكل مثالي، ومع أول استعمال له سيظهر الفرق بوضوح.

الفرق بين كريم بيتادين الأزرق والأصفر

مرهم بيتادين الأزرق صناعته سويسرية، وسعره مرتفع ولا يكون الا باستشارة الطبيب، أما بيتادين الأصفر يوزع في المستشفيات، كما سعره رخيص، ويمكن استخدامه دون استشارة الطبيب.

ولكن الاثنان نفس المكونات، ويعطوا نفس النتيجة.

أمور يجب مراعاتها أثناء استخدام بيتادين

1ـ لابد من أن يكون هناك تشخيص صحيح للمشكلة الموجودة بالجلد.

2ـ يجب أن تحدد الكمية المستخدمة وذلك لكي نتجنب الآثار الجانبية.

3ـ يجب تحديد الفترة التي يستخدم فيها كريم البيتادين.

4ـ لابد أن يتم التأكد من الأعراض الجانية.

5ـ يجب أن نقوم من التأكد من نوع البكتيريا التي نقوم بالتطهير منها.

طريقة استخدام كريم بيتادين

يفضل لك أن تحصل على أفضل النتائج وبأسرع وقت ممكن، لابد من اتباع طريقة استخدام الكريم بشكل جيد، وتكون طريقة استخدام كريم بيتادين هي كالاتي:

1ـ أن نقوم بغسل المكان المراد معالجته بشكل جيد.

2ـ أن نقوم بتجفيف المكان ويكون بطريقة الطبطبة وبشكل لطيف على الجلد.

3ـ لابد عند استخدام الكريم وضع كمية مناسبة على المكان المراد تفتيحه.

4ـ يجب أن يدهن كريم بيتادين ليلا فقط وبشكل خفيف لحين توزيعه على كامل المكان.

5ـ عند الصباح يقوم الشخص بغسل المكان جيدا بماء فاتر (متوسط الحرارة).

6ـ نقوم وبلطف تجفيف المنطقة.

7ـ أن نستخدم الكريم مرتين أسبوعيا، أو حسب ارشادات الطبيب.

ويفضل عند استعمال كريم بيتادين، ارتداء ملابس داخلية قطنية، وذلك لأن لون الكريم لي أبيض فيترك أثر على الملابس.

موانع استعمال كريم بيتادين

ـ أن يكون هناك حساسية من أحد مكونات كريم بيتادين.

ـ ألا نقوم بتعريض المكان المراد علاجه بكريم بيتادين للشمس الحارقة.

ـ لو تسبب الكريم في حدوث لآلام غير مدرجة في الأثار الجانبية، لذلك يجب الرجوع للطبيب فورا.

ـ أن يكون هناك اختلال الغدة الدرقية عند المريض.

ـ كما أنه يحذر استخدامه للمرأة الحامل وخاصة قبل الشهر الثامن.

ـ يحذر استخدامه لمن يعانون من حساسية لليود.

ـ يحذر استخدامه لمن يعانون من خلل في انتاج الثيروكسين أو من يعالجون بالليثيوم.

الاثار الجانبية لكريم بيتادين

الاثار الجانبية تحدث بشكل نادر، تكاد تكون معدومة، ولكن يجب أن ننوه عنها، حتى إذا ظهرت هذه العراض أو بعض منها يجب استشارة الطبيب وهي:

1ـ ممكن حدوث تهيج أو احمار الجلد في المنطقة التي تم دهنها بالكريم.

2ـ ممكن أن يحدث حروق في الجلد بشكل بسيط.

3ـ أن يشعر بسخونة في الجلد.

4ـ قد تحدث عدوى فطرية جلدية، إذا تم استعمال الكريم لفترات طويلة وبدون استشارة الطبيب.

5ـ حدوث حساسية خفيفة في الجلد.