انواع ” كريم شيرلي ” وايهم الأصلي

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كريم شيرلي هو كريم لعلاج حب الشباب، الحكة الجلدية، العدوى الطفيلية، اضطرابات الجلد الالتهابية، عدوى بكتيرية، عدوى فيروسية، الجروح، جفاف الجلد، تهيج الجلد وعدد من الحالات الأخرى، ويمكن استخدام كريم شيرلي أيضًا لأغراض أخرى، ويحتوي كريم شيرلي على لانولين ، وحامض دهني وكبريت كمكونات نشطة، ويعمل كريم شيرلي عن طريق منع نمو الفطريات والطفيليات والبكتيريا، ومساعدة في شفاء الجروح، وامتلاك أنشطة مضادة للفيروسات ومضادة للالتهاب، والحد من مسببات الحساسية في الجسم .

استخدامات كريم شيرلي

يستخدم كريم شيرلي لعلاج كلا من :

1- حب الشباب .

2- الحكة الجلدية .

3- عدوى الطفيل .

4- اضطراب الجلد الالتهابي .

5- عدوى بكتيرية .

6- عدوى فيروسية .

7- التهابات الجروح .

8- الجلد الجاف .

9- تهيج الجلد .

10- الطفح الجلدي .

11- علاج حرق الجلد الذي يسببه العلاج الإشعاعي .

12- علاج التهاب الحلمات التي تسببها الرضاعة .

13- علاج الحلمات المتشققة .

فوائد وأنواع كريمات شيرلي الأصلي

1- كريم شيرلي بيوتي

كريم شيرلي للجمال ، هو أول كريم تم صنعة عام 1979 ، وهو الآن الكريم الأكثر شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم، ويستخدم كريم الجمال من شيرلي للترطيب والعناية بالبشرة .

2- كريم شيرلي للتبييض ” Shirley Cream Lightening Facial Skin Quality “

هو كريم يومي لتبيض البشرة وتعزيز إشراقتها، فهو يقلل يخفي البقع الداكنة، والشوائب والتجاعيد كما يحمي البشرة من ضرر الأشعة الشمسية .

3- غسول شيرلي ” Shirley Nourishing Cream “

شيرلي كريم غسول ومغذي للجسم، حيث يساعد على الحد من علامات الشيخوخة أثناء النوم، ويساعد على تجديد مظهر الجلد، وبشكل ملحوظ يعمل على تحسين نسيج الجلد وإزالة الخطوط الدقيقة .

الكريم الأصلي من شيرلي

كريم شيرلي هو كريم أمريكي لونه الأصلى يكون أخضر، ويكون سهل الاستخدام والفرد عكس الكريمات المقلدة التي تسبب جير أثناء الاستخدام، عند استخدام كريم شيرلي قومي بوضع طبقة من الكريم المرطب على الوجه قبل النوم ثم ادهني وجهك، ثم ضعي طبقة من كريم شيرلي إلى أن يكون لون الوجه أبيض تمامًا، وتجنبي منطقة العين، ثم اغسليه في الصباح من أجل إزالة الكريم، واستخدمي ليفة الوجه لتتمكني من ازالته، ثم استخدمي صابون للبشرة، وتجنبي التعرض للشمس، أو قومي باستخدام كريم واقي للشمس .

الآثار الجانبية لكريم شيرلي

يبين التالي الآثار الجانبية المحتملة التي قد تطرأ من مكونات كريم شيرلي وهذه ليست قائمة شاملة، هذه الآثار الجانبية ممكنة، ولكنها لا تحدث دائمًا، فبعض الآثار الجانبية قد تكون نادرة ولكنها خطيرة، ويجب أن تستشير طبيبك إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية التالية :

1- تهيج موضعي .

2- تغييرات غير عادية في الجلد .

3- علامات العدوى الجلدية .

4- طفح جلدي .

5- احمرار الجلد .

6- تورم .

7- دوخة .

8- صعوبة في التنفس .

إذا لاحظت آثارًا جانبية أخرى غير المذكورة أعلاه ، اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية، ويمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية للهيئة المحلية للغذاء والدواء .

احتياطات استخدام كريم شيرلي

1- قبل استخدام كريم شيرلي، أخبر طبيبك عن قائمتك الحالية من الأدوية ، والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الفيتامينات ، والمكملات العشبية ، وما إلى ذلك، والحساسية ، والأمراض الموجودة مسبقًا ، والظروف الصحية الحالية مثل الحمل ، والجراحة المقبلة ، وما إلى ذلك، وبعض الحالات الصحية قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء، يجب أن تأخذ الكريم حسب توجيهات الطبيب أو اتبع الارشادات المطبوعة على روشتة المنتج، والجرعة تعتمد على حالتك .

2- لا تأخذ عن طريق الفم، يجب التشاور مع طبيبك قبل استخدام هذا الدواء على جروح مفتوحة وجافة ، تشقق الجلد، أو حرق الشمس .

3- يجب أن تغسل يديك قبل وبعد استخدام كريم شيرلي لتنظيف وتجفيف منطقة الجلد المراد علاجها .

4- لا تغسل المنطقة المعالجة بعد وضع كريم شيرلي فورًا، وتجنب أيضًا استخدام المنتجات الأخرى في المنطقة المعالجة ما لم يوجهك طبيبك .

5- تطبيق كمية زائدة قد يؤدي إلى تقشر البشرة، فاستخدام طبقة أرق أو كمية أقل من الدواء لتجنب تقشير البشرة .

6- تجنب وضع هذا الدواء في عينيك أو أنفك أو فمك .

التفاعلات مع كريم شيرلي

إذا كنت تستخدم أدوية أخرى أو منتجات بدون وصفة طبية في نفس الوقت ، فقد تتغير آثار كريم شيرلي، و قد يزيد ذلك من خطورة الآثار الجانبية أو يتسبب في عدم عمل الدواء بشكل صحيح، فأخبر طبيبك عن جميع الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية التي تستخدمها ، حتى يتمكن الطبيب من مساعدتك في منع أو إدارة التفاعلات الدوائية، وقد يتفاعل كريم شيرلي مع الأدوية و المنتجات التالية :

1- اليود .

2- الريسورسنول .

3- التريتينوين .

لا ينبغي استخدام كريم شيرلي إذا كان لديك أي من الحالات التالية :

1- ردود فعل تحسسية .

2- مرض الكلى .

3- طفح جلدي .

4- تهيج الجلد .

ما هي مكونات كريم شيرلي

1- الاملاح .

2- الكبريت 1.5 ٪ .

3- حامض دهني 6 ٪ .

4- اللانولين 3.5 ٪ .

هل يمكن استخدام كريم شيرلي لعلاج حب الشباب وحكة الجلد

نعم، كلا من حب الشباب و حكة الجلد يعدان من استخدامات كريم شيرلي الأكثر شيوعاً، ويجب عدم تناول كريم شيرلي من أجل حب الشباب وحكة الجلد دون استشارة طبيبك، لتجنب حدوث آثار جانبية خطيرة .

إلى متى تحتاج لاستخدام كريم شيرلي

أفاد مستخدمي كريم شيرلي أن الأوقات الشهيرة للحصول على نتيجة خلال 6 ساعات و 3 أيام، وهي الأوقات الأكثر شيوعا التي يتم استغراقها قبل ملاحظة تحسن في حالتهم، وقد لا تعكس هذه الأوقات ما قد تختبره أو كيف يجب أن تستخدم هذا الدواء، ويرجى استشارة الطبيب للتحقق من مدى الوقت الذي تحتاجه لوضع الكريم .