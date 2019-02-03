شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هتساعدك لو مريض جيوب أنفية على تخطى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى حساسية الأنف يعانون بشدة خلال فصل الشتاء إما بسبب برودة الطقس، أو بسبب الموجات الترابية التى تأتى ما بين فترة وأخرى.

ووفقا لتقرير نشر بموقع men's health فإن الكثير من النصائح يمكن أن تفيد مرضى حساسية الأنف وتساعد على تأقلمهم مع تغيرات الطقس منها:

- التوقف عن تناول الأطعمة المثيرة للحساسية الأنفية التى تختلف من مريض لآخر ولكن أبرزها البيض والموز.

- التركيز على ترطيب الجسم على الدوام لمقاومة إفرازات الأنف بالمياه والسوائل المشروبات الساخنة أو مشروبات الفاكهة الطازجة.

- البعد عن الطعام الغنى بالتوابل الحارة.

- حساسية الأنف يثيرها ضعف تجفيف الأنف، لذا فتنظيف الأنف دوما بالمناديل القطنية أمر هام.

- تنظيف مكان المعيشة بشكل دائم وتخليصه من الأوساخ والأتربة من أهم طرق وقاية حساسية الأنف.

- اسأل طبيبك عن مضادات الهيستامين خلال فترات الشتاء والتقلبات الجوية.

- غسيل الوجه واليدين دوما على مدار اليوم يقى من تهيج الأنف.

-اسأل طبيبك عن إمكانية تعاطى جلسة بخار.

- الاهتمام بتعزيز المناعة بمشروبات وأكلات غنية بفيتامين سى والعناصر التى يحتاجها الجسم للوقاية التامة من نزلات البرد المتكررة التى تضر بمريض حساسية الأنف.