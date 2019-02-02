انت الان تتابع موضوع نشرة كريم بنزاك benzac AC الارشادية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم بنزاك، هو أحد الكريمات الطبية الرائعة التي تعمل على علاج حب الشباب، فكريم بنزاك يحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد وهي المادة التي تعمل على القضاء على البكتيريا، وهي تلك البكتيريا التي تساعد على ظهور حب الشباب وجفاف الجلد، فما هو كريم بنزاك لإزالة حب الشباب.

بعض المعلومات عن كريم بنزاك

1_ كريم بنزاك يعمل على إزالة الكثير من المشاكل التي تظهر في الجلد ولكنها فعالة بشكل جيد للتخلص من حب الشباب، كما انه من الكريمات التي تساعد في علاج البثور وأيضا إزالة الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه.

2_ تعد اهم مادة موجودة في كريم بنزاك هي المادة الفعالة فيه اسمها البنزويل بيروكسايد.

3_ يأتي العلاج على شكل كريم جل موضوع بداخل انبوبة بيضاء اللون.

4_ يأتي الكريم بحجم متوسط، فيصل حجم الانبوبة حوالي 60 جرام لكل انبوبة من الكريم.

5_ كما ان سعر الكريم مناسب جدا لكل الناس، فيصل سعر الانبوبة الواحدة الى حوالي 20 ريال سعودي.

6_ كما ان الكريم هو من أفضل الكريمات التي تعمل على علاج حب الشباب الموجود بشكل خفيف كما انها معالج جيد للرؤوس السوداء الموجودة في الوجه.

7_ يعرف الكريم باسم benzac ac cream في اللغة الإنجليزية.

8_ يمكن ان تحدث بعض الحساسية من التعرض للشمس عند استخدام كريم بنزاك بشكل مستمر.

9_ يجب على السيدات الحوامل استخدام العلاج تحت اشراف طبي كامل وان لا تأخذ أي جرعة دون استشارة الطبيب.

10_ عند استخدام الكريم يجب ان تبتعد تماما عن منطقة الفم، ومحاولة عدم ابتلاع أي من أنواع الكريم فتلك الطريقة يمكن ان يكون سبب في تسمم الجسم.

11_ كما يجب الاحتفاظ بالكريم في منطقة معتدلة أي لا تكون رطبة جدا او تكون معرضة الى الضوء بشكل مباشر.

12_ عند زيارة الطبيب يجب عليك ان تقوم بأخباره عن حالتك الصحية وهل انت تتناول أي من أنواع العلاجات الاخرى، فتلك الخطوة هامة جدا للحفاظ على صحتك.

13_ كما ان تلك العوامل يمكن ان تؤثر بشكل او باخر على فاعلية الكريم لذا يجب الحذر.

ما هي فوائد استخدام كريم بنزاك

1_ كريم بنزاك هو أحد الكريمات العلاجية الرائعة التي تخفف من وجود حب الشباب سواء كانت خفيفة او حتى شديدة.

2_ كما ان الكريم يساعد البشرة في التخلص من كل السموم العالقة في المسام بشكل كبير.

3_ الكريم أيضا يعمل على تخلص البشرة من الجلد الميت، ويعتبر الجلد الميت من أصعب المشاكل التي يمكن ان تواجه البشرة، والتي يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية.

4_ يعمل الكريم على التخلص من كل الدهون الموجودة في البشرة.

5_ كما انه معالج جيد لكثير من المشاكل التي توجد في البشرة مثل مرض الصدفية وغيرها من الامراض.

ما هي موانع استخدام كريم بنزاك

1_ على الأشخاص الذين يعانون من مرض حساسية الكبريت ان يتجنبوا هذا العلاج بشكل كبير.

2_ أيضا على الأشخاص التي تعاني من أي مشكلة في الكبد ان تتجنب استخدام ذلك العلاج بشكل قاطع.

3_ على السيدات الحوامل او الأمهات التي تقوم بإرضاع أطفالهم بالطرق الطبيعية استخدام العلاج تحت اشراف طبي.

4_ على الأشخاص التي تعاني من جفاف في الجلد ان لا تقوم باستخدام العلاج الا إذا قامت باستشارة الطبيب قبلها.

5_ مادة البنزويل بيروكسايد من المواد الخطرة التي يمكن ان تنتقل للأطفال عن طريق حليب الام، لذا يجب على الأمهات اثناء الرضاعة عدم استخدام الكريم.

ما هي الاثار الجانبية لكريم بنزاك

1_ يمكن ان يحدث بعض الاحمرار البسيط في البشرة.

2_ يمكن ان تظهر عليك بعض التفاعلات الجلدية الطفيفة مثل الحكة والتقشير، كما عليك ان تعلم ان تلك الاعراض تظهر بشكل كبير عند بداية استخدام الكريم.

3_ يمكن ان يحدث بعض الاعراض الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة بنسبة بسيطة.

4_ عند حدوث أي من تلك الاعراض عليك استشارة الطبيب على الفور، ولكن عليك ان تتأكد ان الكريم له الكثير من الفوائد بغض النظر عن الاضرار.

الجرعة وطريقة الاستخدام

1_ يجب ان تقوم بتنظيف البشرة جيدا وتجفيفها قبل وضع الكريم عليها.

2_ يتم وضع الكريم على المناطق المصابة بحب الشاب فقط.

3_ يتم ترك الكريم حتى يجف بشكل كامل ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر او غسله بالغسول.

4_ يجب تجربة الكريم على الوجه لمدة يومين فقط، فاذا لم يحدث أي احمرار او حكة في الوجه حينها يمكن استخدام الكريم مرتين في اليوم.

5_ يمكن ان تختلف الجرعة التي يستخدمها الفرد من شخص الى اخرن ويعتمد ذلك على الحالة الطبية او على وزن الجسم، كما انها تعتمد أيضا على العلاجات التي يتم تناولها بجانب استخدام الكريم.