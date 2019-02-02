مكونات كريم سيباميد ” Sebamed ” واستعمالاته الفعالة

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كريم سيباميد، تعتني المرأة بجمال بشرتها لتكون في غاية النعومة والنضارة، ومن أجل الوصول لدرجة كبيرة من الجمال لكل من بشرة الوجه والجسم علينا استخدام كريم سيباميد، والذي يعمل بكفاءة على علاج التشققات والجفاف، فلنتعرف سوياً على المكونات والفوائد وطريقة الاستخدام، إلى جانب معرفة المنتجات الأخرى التي تحمل نفس الاسم.

الوصف العام ومكونات كريم سيباميد

يعد من الكريمات المغذية والمرطبة للبشرة ولا يترك أي أثر دهني عليها لأنها تمتصه بسرعة مما يرطبها ويجعلها أكثر نعومة، ويعود الفضل إلى مكوناته الأساسية من فيتامين هاء وإي والمادة الدهنية وبعض المواد المرطبة كالكاموميل والأنتوين والبانثينول وكلها تعمل من أجل الحصول على بشرة صحية خالية من الجفاف والتشققات، كما أنه يحمي وظائف الحموضة الطبيعية للبشرة.

للمستحضر سيباميد أهمية في علاج بعض الأمراض الجلدية والتناسلية والأمراض المسببة لالتهاب الجلد المزمن أو الحاد، ويعالج بعض الأمراض الجلدية التي لها علاقة ببعض الأمراض الأخرى.

فوائد كريم سيباميد لتشققات البشرة

من منا لا يتعرض لتشقق البشرة وخاصة في فصل الشتاء والعديد منا يتعرض له مع التقدم في السن أو فترة الحمل وبعد الولادة عند المرأة نتيجة لترهل الجلد، ونبحث عن الحل لعلاج التشققات والعودة إلى البشرة اللامعة والمشرقة والتي تتمتع بالنعومة.

ولعل البحث عن العلاج المؤقت ليس بالأمر المجدي وهى بعض الكريمات التي ترطب البشرة أو تخفي التشققات لعدد من الساعات، ولكن استخدام كريم سيباميد لعلاج تشققات البشرة هو الأمثل لكونه حامل للعديد من الخصائص الجمالية.

لترطيب البشرة يمكن استخدام كريم سيباميد المانح للرطوبة مما يهدي البشرة وينعشها ويبردها لتستمر نضرة مشرقة طوال الوقت، ويعمل على تبيض البشرة وتوحيد لونها ومن أهم مميزاته امتصاص البشرة له بسهولة دون ترك أي بقايا دهنية، ويتصف بأنه مغذي للبشرة وخفيف على كل الأنواع وخاصة البشرة الحساسة.

أثناء الحمل على كل سيدة استخدام كريم سيباميد Sebamed 200 مل وهو الكريم المقاوم لتشققات الحمل (Anti Stretch Cream) أي أنه يمنع ظهورها ويعمل على استعادة النسيج الضام، ويحتوي الكريم على خليط من المكونات الفريدة التي تمنع المشكلة مما يعيد الثقة للمرأة الحامل.

فوائد كريم سيباميد لجفاف البشرة

تم تطوير كريم سيباميد ليكون متناسب مع أنواع البشرة المختلفة وفي نفس الوقت يعالج العديد من المشاكل، وهى الناتجة من الإهمال أو العوامل الوراثية أو الصحية أو غياب الوعي الخاص بالعناية بالبشرة، ومن أهم المشكلات التي تؤثر على البشرة بالسلب التعرض للشمس دون وضع واقي بعامل حماية مناسب مما يعرضها للجفاف والتشقق.

وعلينا في هذه الحالة استخدام sebamed moisturizing cream المرطب الفعال الداعم للرطوبة الطبيعية، ومن أهم مكوناته المحتوى الدهني الذي يعادل 26% ويعطي الملمس الناعم، والمحتوى الأخر هو فيتامين هاء الذي يعادل 2% وهو ما يزيل الجذور الحرة المسببة للشيخوخة ويحافظ على كمية الماء بالبشرة لتظل منتعشة، كما يوجد فيتامين e الذي يحمي البشرة من المشاكل السلبية وتصبح مشرقة لا تظهر فيها العيوب أو الشوائب العالقة.

أما صاحبة البشرة الجافة فيعمل الكريم بما يحتويه من زيت وماء على حماية الأحماض الطبيعية من تأثير البيئة السلبي عليها، فهو يعد من الكريمات التي ترطب تلك البشرة، وبالنسبة للبشرة الحساسة فهو يل يلحق الضرر بها وتمتصه البشرة بسرعة مما يرطب بعمق ولا يترك الأثر الدهني.

الأمراض الجلدية التي تستدعي استخدام كريم سيباميد

يتم استخدام الكريم لعلاج العديد من الأمراض الجلدية إلى جانب العلاج التجميلي ومن هذه الأمراض الجديري المائي ويتم في هذه الحالة استخدام المحلول أو اللوشن، ووجود الشعر أسفل الجلد لأنه يسهل عملية خروج الشعر من الجلد، وتفتيح الوجه والبشرة ويعد من العلاجات المساعدة، ويستخدم في علاج تشققات كل من القدمين والكعبين.

كما يستخدم في علاج خشونة البشرة والكوعين والركب، ويعمل على ترطيب جلد الأطفال وخاصة في فصل الصيف، وله دور فعال في علاج الحساسية والالتهابات الناجمة من التعرض للشمس أو استخدام المنظفات القوية والمواد الكيميائية، وإلى جانب هذا يتم استخدامه في علاج الحمونيل وهو من الأمراض الجلدية المنتشرة خلال فصل الصيف وفي هذه الحالة يتم استخدام المحلول بدلا من الكريم.

ويستخدم في علاج الصدفية ومرض جفاف الجلد المصطبغ والسماك الجلدي، كما يعالج مشكلة جفاف البشرة خلال فصل الشتاء ويعالج البشرة بعد استخدام كريمات التقشير، ويعالج الكريم كافة أنواع الأكزيما وما ينتج عنها من التهابات مما يستدعي العلاج لفترة طويلة.

الآثار الجانبية لاستخدام كريم سيباميد

مثله كباقي المرطبات الموضعية له بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي تختلف من شخص إلى أخر، ولكنها لا تظهر إذا تم إتباع الإرشادات وتوجيهات الطبيب المعالج ومنها على سبيل المثال:-

بعض الكريمات من ماركة سيباميد تحتوي على نسبة معطرة تؤثر بالسلب على من لديه الحساسية من العطور، ولا يستخدم عند وجود الفطريات بالبشرة لأنه في هذه الحالة يسبب الالتهابات، وعند الاستخدام يسبب بعض الوخز والحرقان والحكة بالجلد نتيجة للامتصاص.

أما في حالة ظهور التورم بالوجه أو الشفاه أو الطفح الجلدي على المريض التوجه بسرعة للطبيب المعالج.