شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح حقيقة «فائدة مَساج الجانب الأيسر للصدر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ما نشر عن أن المساج على الجانب الأيسر من الصدر يفتح الشرايين التاجية المغلقة في القلب، مثلما انتشر في مقطع فيديو مؤخراً “غير صحيح”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الدكتور النمر على حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر تويتر، حيث قال إن هذه المعلومة خاطئة.