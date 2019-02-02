ما كمية الدهون الموجودة في كوب من الحليب كامل الدسم

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نعلم جميعنا الأهمية الكبرى للحليب ، والتي يمكنها أن تشكل حجر الأساس الذي يقوم عليه بناء عظام قوية ، كما يجب علينا ألا نغفل عن الدور الحيوي للحليب ومشتقاته الذي يساهم في التحكم بالوزن والمحافظة على الرشاقة ، ويرجع ذلك لاحتوائه على الكالسيوم ، الذي يساعد على المحافظة على وزن صحي ، وهناك بعض الدراسات التي أثبتت أن تناول الحليب ومشتقاته يمكنه أن يكون مقروناً بخسارة الوزن .
وأثبت الباحثون أن الكالسيوم يساعد على زيادة حرق الجسم ، كما أكد الباحثون على أن المصادر الغذائية المحتوية على الكالسيوم يمكنها أن تزيد من قدرة الجسم على فقد الوزن الزائد .
الكميات الموصي بها عالمياً
يوصى بتناول 3 حصص من الحليب ومشتقاته يومياً ، فيمكن أن تكون 3 أكواب من الحليب ، أو التنوع بينه وبين مشتقاته .
أكدت الدراسات الحديثة على أنه عند الاستمرار على تناول حصتين من الكالسيوم يومياً يمكن المساعدة في تخفيض خطر التعرض لزيادة الوزن بنسبة كبيرة تكاد تصل ل 70% ، ويجب الحرص على تناول الحليب قليل الدسم ، حيث يمكنه الاحتفاظ بقيمته الغذائية حتى بعد إزالة الدهون منه .
فوائد الحليب القليل الدسم
تناول الحليب القليل الدسم يمكنه أن يحد من خطر التعرض لأمراض ارتفاع ضغط الدم بمعدل 54% .
الحد من التعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم ، مما يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين .
المساعدة على بنية وكثافة العظام لاحتوائه على نفس كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب كامل الدسم .
التحكم بالسعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي .
ويمكننا استنتاج أن الحليب قليل الدسم يحتوي على كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب الكامل الدسم ولكن مع كمية دهون وسعرات حرارية أقل .
ما كمية الدهون الموجودة في الحليب كامل الدسم
يمكن أن تتغير نسب الدهن مع اختلاف أنواع الحليب ، ويرتبط ذلك بنوع الحيوان ، وفصل السنة ، والتغذية التي يحصل عليها الحيوان ، وطريقة الحلب ، ويمكن أن تتراوح نسب الدهن الموجودة في كوب من الحليب البقري من 3%:3.5% ، بينما تتراوح النسبة في كوب من الحليب الجاموسي من 5.9%:5.5% .
ويحتوي كوب الحليب الكامل على 150 ملليجرام ، و290 سعراً حرارياً .
يجب علينا معرفة أن الحليب من أهم المشروبات التي يجب على الإنسان الاهتمام به طيلة حياته ، حيث يحتوي على العديد من العناصر الهامة والتي سبق وذكرناها ، ويجب الاهتمام بالحصص اليومية للأطفال والتي تساعدهم في بناء أجسامهم ، ويحتوي الحليب على البيوتين والذي يساعد في بناء الخلايا والأنسجة كما يحتوي الحليب على ستة من أهم العناصر لبناء جسم الإنسان ، وهي : الكربوهيدرات ، والبروتينات ، والدهون ، والفيتامينات ، والمعادن .
الفرق بين الحليب كامل الدسم والخالي الدسم
لا يمكننا التفريق بين كلا النوعين إلا في نسبة الدهن ومحتوى السعرات الحرارية كما سبق وأوضحنا ، لذلك يعد الحليب الخالي الدسم الخيار المثالي للراغبين في فقدان الوزن .
محتويات كوب من الحليب كامل الدسم
البروتين : 7.9 جرام .
الكربوهيدرات : 11 جرام .
الكالسيوم : 276.1 جرام .
البوتاسيوم : 349 ملليجرام .
الكوليسترول : 24 ملليجرام .
الصوديوم : 98 ملليجرام .
محتويات كوب من الحليب خالي الدسم
البروتين : 8.7 جرام .
الكربوهيدرات : 12.3جرام .
الكالسيوم : 349 ملليجرام .
البوتاسيوم : 419 ملليجرام .
الكوليسترول : 5 ملليجرام .
الصوديوم : 130 ملليجرام .
أي أنواع الحليب أفضل لصحة الإنسان ؟
ترجع الإجابة عن هذا السؤال لكل شخص فكلا النوعين يحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل البروتين وفيتامين B12_B2 ، والمعادن كالكالسيوم والفسفور ، والبوتاسيوم ، واليود ، والاختلاف يرجع فقط لكمية الدهون التي قد تناسب البعض ولا تناسب البعض الأخر .
فوائد الحليب
مصدر غني بالبروتين الكامل والذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي تساعد على بناء العضلات وامداد الجسم بالطاقة ، ومنع خسارة الجسم للكتلة العضلية ، والمساعدة في تحسين الأداء الحركي لكبار السن .
التعزيز من صحة العظام
يتميز الحليب باحتوائه على العديد من العناصر التي تجنب خطر الإصابة بهشاشة العظام .
التقليل من فرص زيادة الوزن
يحتوى الحليب على البروتين الذي يعطي احساس بالشبع ، مما يقلل من تناول الطعام مما يعزز الفقدان الطبيعي للوزن .
الحفاظ على صحة القلب
وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض مستويات الصوديوم في الجسم ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .
تقليل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية
حيث يحتوي حليب الأبقار على فيتامين D ، والذي يدعم نمو الخلايا ، وتقليل فرص التعرض للأمراض السرطانية ، كما أثبتت الأبحاث أن الاستهلاك اليومي للكالسيوم يمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون .
تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب
يوجد العديد من منتجات الحليب المدعمة بفيتامين D ، والذي يرتبط مباشرة بزيادة انتاج هرمون السيروتونين الهام لتحسين المزاج والشهية ، حيث نقص فيتامين D يرفع من فرص الإصابة بالاكتئاب ، أو التعب الشديد .
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