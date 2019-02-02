- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن اللسان المربوط وتأثيره على الطفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللسان المربوط (ankyloglossia) هى مشكلة صحية تكون عبارة عن أن شريط الجلد الذي يربط لسان الطفل إلى أرضية فمه أقصر من المعتاد، ولا يبدو أن بعض الأطفال الذين لديهم التصاق فى لسانهم يعانون من مشاكل، فى حين أنه في حالات أخرى، يمكن أن يحد من حركة اللسان، مما يجعل من الصعب على الرضاعة الطبيعية، وهنا نقدم لك تفاصيل هذه المشكلة الصحية التى قد تواجه الرضيع وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.
اللسان المربوط
كيف يمكن تشخيص اللسان المربوط؟
أحيانًا يتم تشخيص اللسان المربوط أثناء الفحص الروتيني لحديثي الولادة، ولكن ليس من السهل دائمًا اكتشافه، فقد لا يكون واضحًا حتى يعاني طفلك من مشاكل في التغذية.
يؤثر اللسان على حوالي 4 إلى 11٪ من الأطفال حديثي الولادة، كما أنه أكثر شيوعًا في الأولاد عن البنات، وفي بعض الأحيان يكون وراثى.
يحتاج الطفل إلى الالتصاق بكل من نسيج الثدي والحلمة، ويحتاج لسانه إلى تغطية الحلمة، كما أنه يكون غير قادر على فتح فمه على نطاق واسع بما يكفي للرضاعة من الثدي بشكل صحيح.
كما يجد الطفل بعضا من هذه المشكلات:
- صعوبة في الإرتباط بالثدي أو البقاء متصلاً للحصول على تغذية كاملة
- التغذية لفترة طويلة.
- يكون غير مستقر ويبدو أنه يعانى الجوع
- لا زيادة فى الوزن
- صوت "النقر" أثناء إطعامه يمكن أن يكون هذا أيضًا علامة أنه يحتاج إلى دعم.
نعم تواجه أيضا العديد من المشكلات خلال الرضاعة مثل:
- تشقق الحلمات
- إمدادات الحليب منخفضة
- التهاب الثدي
من العلامات الأخرى التي قد تشير إلى أن لسانك لسان اللسان ما يلي:
- صعوبة في رفع لسانه أو نقله من جانب إلى آخر
- صعوبة الالتصاق بلسانه فى الحلمة خلال الرضاعة
العلاج ليس ضروريا إذا كان لا يعانى من مشاكل فى التغذية أو مشكلات أخرى، ولكن إذا إذا تأثرت تغذية الطفل، ينطوي العلاج على إجراء بسيط جراحى يعالج مشكلة اللسان المربوط.
كانت هذه تفاصيل خبر س وج: كل ما تريد معرفته عن اللسان المربوط وتأثيره على الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.