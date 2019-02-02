شكرا لقرائتكم خبر عن من لون عينيك اعرف مشاكلك الصحية.. ذوى العيون الملونة أكثر عرضة للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف كل منا عن الآخر سواء فى الشكل واللون والطباع وتعتبر ألوان العيون العلامة المميزة التى تفرق الاشخاص عن بعض فهناك ألوان مختلفة مثل الأزرق والأخضر والبنى، ومن خلال هذه الألوان استطاع الباحثون اكتشاف الأمراض التى قد يتعرض لها كل شخص تحت عنوان من لون العيون اكتشف مشكلتك الصحية. ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فإن أبرز الأمراض المرتبطة بالعيون هى: العيون الزرقاء العيون الزرقاء

عيون زرقاء أثبتت الأبحاث أن أصحاب العيون الزرقاء هم الأكثر عرضة لحساسية الضوء، وقد يكون ذلك بسبب تفاوت الصبغة الممتصة للضوء من العين فكلما زادت الصبغة فى العين كلما قل الضوء عبر القزحية. العيون الخضراء العيون الخضراء

عيون خضراء قد تدل هذه الألوان الفاتحة على زيادة خطر الإصابة بالسرطان ، نظرا لأن العيون الفاتحة تتمتع بصبغة أقل لحمايتها من الاشعة الفوق بنفسجية الضارة ، لذلك ينصح أصحاب العيون الفاتحة بارتداء نظارة شمس طبية عند الخروج فى النهار. العيون البنية العيون البنية

عيون بنى أظهرت بعض الدراسات أن أصحاب العيون البنية لديهم رد فعل أفضل عند مشاركتهم فى أنشطة رياضية معينة مقارنة بالأشخاص ذوى العيون الفاتحة، ولكنهم أكثر عرضة لمشكلات الدم وأمراض السكر.

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