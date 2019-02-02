انت الان تتابع موضوع متى يبدأ مفعول ” كريم بيجمانورم ” الحقيقي ويبان على البشرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم بيجمانورم هو كريم يقوم بعلاج النمش وحب الشباب وتبييض البشرة، لكن ينصح بعدم استخدام هذا الكريم إلا تحت إشراف الطبيب، لاسيما إذا كان الغرض منه تفتيح الجسم، فهو لديه قدرة على تفتيح أماكن الجسم الغامقة، ويحتوي كريم بيجمانورم على ثلاث مكونات أساسية نشطة هي : Hydrocortisone و Hydroquinone و Tretinoin ، ويساعد الكريم في تقليل عدد خلايا الدم التي تسبب الالتهاب والحساسية، كما يعمل على إبطاء نمو الخلايا المريضة .

كم من الوقت تحتاج إلى استخدام كريم بيجمانورم

أفاد مستخدمي الكريم أنأسبوعين إلى 3 أشهر هما أكثر الأوقات شيوعا التي يتم استغراقها قبل ملاحظة تحسن في حالتهم، وقد لا تعكس هذه الأوقات ما قد تختبره أو كيف يجب أن تستخدم هذا الدواء، ويجب استشارة الطبيب للتحقق من مدى الوقت الذي تحتاجه لتظهر فاعلية الكريم .

ما هي استخدامات كريم بيجمانورم

يستخدم كريم بيجمانورم في العلاج والسيطرة والوقاية ، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية :

1- النمش .

2- حب الشباب .

3- يخفف بقع اللون البني الفاتح على الجلد .

4- التجاعيد .

5- تغيرات الجلد المرتبطة بالحمل .

6- حساسية الجلد .

7- أمراض الجلد .

8- ظروف هرمونية .

9- صدمة الجلد .

10- اضطرابات الجلد الالتهابية .

11- طفح جلدي وحكة .

12- لدغات الحشرات .

13- ألم وتورم الجلد .

14- مشاكل المناعة .

15- التهاب المفاصل .

16- أمراض الدم .

17- بقع جافة وخشنة ومطاطية صغيرة على الجلد .

الأمراض الجلدية

تشمل الأمراض الجلدية الطفح الجلدي الشائع للالتهابات الجلدية الشديدة ، والتي تحدث بسبب مجموعة من الأشياء ، مثل العدوى والحرارة والمواد المثيرة للحساسية واضطرابات النظام والأدوية، وأهم الأمراض الجلدية الشائعة هي التهاب الجلد، والتهاب الجلد التحسسي الوراثي هو حالة مرضية مزمنة، و في كثير من الأحيان يبدو على شكل بقع على الوجه والرقبة والجذع أو الأطراف، كما انها تميل إلى اشتعال بشكل متقطع حتى تهدأ لبعض الوقت، ومعظم الأمراض المتسعة ليست قابلة للشفاء ولكن معظم العلاجات تعتمد على إدارة الأعراض المرتبطة بها .

امراض جلدية شائعة يمكن ان يعالجها كريم بيجمانورم

1- قشور متلازمة الجلد

انها مثل وجود حروق الشمس مدى الحياة ، حيث يمكنك سحب ورقة من الطبقة العليا من الجلد، ولا يؤلمك ذلك ، ولكن بشرتك غالباً ما تكون حكة ويمكن أن تتحول إلى حمراء وجافة وسميكة ومبشرة، ونظرًا لأنها وراثية فإن هذا يحدث عادةً عندما تكون صغيرًا، ويمكن للجلامل البترولي ، لتليين البشرة ، والأدوية التي تضعها على الثآليل، والكريمات مثل البيجمانورم أن تجعلها تشعر وتبدو أفضل، ولكن العلاجات الجلدية التقليدية الأخرى لا تساعد ويمكن أن تكون ضارة .

2- داء النيكوبوزيس السكري

تظهر بقع صغيرة ومرتفعة حمراء، وعادة ما تكون على السيقان، وتنتشر ببطء في بقع أكبر وأكثر اتساعًا، وهذه لديها حدود حمراء ومركز لامع مصفر وتكون علي الطبقة الأولى من الجلد، ويكون الجلد رقيق حيث يمكن أن ينقسم بسهولة لتشكيل قروح بطيئة الشفاء تسمى القرحة التي قد تؤدي إلى سرطان الجلد، ومن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يصابون بهذه الحالة مصابون بالسكري أو سيحصلون عليه قريبًا، والأدوية التي يجب استخدامها كريم البيجمانورم، ويجب أن تستشير الطبيب أولا .

3- سماك البشرة

قد يولد الأطفال الذين يعانون من هذا المرض مع بشرة حمراء ومفتقرة المظهر ، سميكة في الأماكن ، وتجرح بسهولة ، وتلتهب وتتكون القشور الصلبة في صفوف على الجلد، وخاصة حول التجاعيد في المفاصل، ويمكن أن يختبر الاختبار الجيني بالتأكيد ما إذا كنت مصابًا بالمرض ، والذي يحصل على اسمه من الكلمة اليونانية الأسماك، والعلاج ليس سهلا، حيث يجب إزالة المقاييس غالباً ما تترك الجلد هشاً وعرضة للإصابة .

4- مرض مورغيلونس

يبدو الأمر وكأن شيئا ما يزحف على جلدك، أو يعضك، وبعض الناس يبلغون عن ألياف صغيرة على جلدهم ومشاكل في الذاكرة والمزاج والتركيز، وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى وجود صلة محتملة للعدوى ، يعتقد العديد من العلماء أنها مشكلة صحية عقلية، وقد يكون لديك اعتقاد خاطئ بأنك موبوء، وسيحاول طبيبك استبعاد الأسباب الأخرى وقد يقترح العلاج .

5- تغير كرية دم حمراء

إن الأشخاص الذين يعانون من هذا يتغير لديهم طفرات في جيناتهم، مما يجعل من الصعب على الجسم معالجة مادة كيميائية حساسة للضوء تسمى البروتوبرفيرين، ويتراكم في الطبقات العليا من الجلد ويتفاعل مع الضوء من الشمس بالإضافة إلى المصادر الأخرى، وقد ترتطم بشرتك أو حكة أو تحترق .

6- الافانتي Xanthomas

يمكن أن يكون مثيرا للقلق عندما تظهر هذه المفاجآت الشمعية غير المتكافئة ، والشبيهة بالشؤم ، فجأة على جلدك ، لكنها ليست عدوى ، وليست معدية، فانهم ترسبات دهنية من الكوليسترول الناجم عن مستويات عالية جدا من الدهون الثلاثية ، وهو نوع من الدهون في الدم، وعادةً ما تتخلص النتوءات بعد بضعة أسابيع من بدء تناول الدواء وتغيير نظامك الغذائي .

7- الجذام

الأشخاص الذين ليسوا محصنين طبيعيا قد يحصلون عليه من شخص آخر، أو من التعامل مع أرماديلو، وقد تستغرق الأعراض سنوات حتى تظهر، قم بالبحث عن بقع طفيلية أو ضاربة إلى الحمرة ، مع وجود تورم في الجلد ، وخدر في تلك البقعة أو في إصبع القدم، ويمكن أن تصبح عيناك حساسة جدا للضوء، وعادةً ما تعالج المضادات الحيوية ذلك ، ويجب عليك التعافي تمامًا إذا لم تنتظر وقتًا طويلاً لعلاجه .

8- متلازمة بلاو

يبدأ عادة قبل عمر 4 سنوات بطفح متقشر على جذعك أو ذراعيك أو ساقيك ، وأحيانًا مع ظهور نتوءات صلبة تحت الجلد، وهذا المرض الوراثي يجعل جهازك المناعي يبالغ في رد الفعل مع الكثير من الالتهابات، وكثير من الناس يعانون أيضا من التهاب المفاصل ومشاكل في العين ، وبعضهم يصاب بـ أمراض الكلى، وإذا لم يكن لدى أي من والديك ذلك ، فقد يكون لديك نسخة تسمى الساركويد المبكر .