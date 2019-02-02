طريقة إعداد وتحضير الديك الرومي المشوي بحشوة البندق

المقادير10 اشخاص

60 جرام زبدة

بصلة صغيرة مفرومة

كوب الا ربع بندق مفروم

كوب الا ربع فتات خبز طازج

ملعقة قشر برتقال مبشور

2 ملعقة صغيرة روزماري مفروم

2/3 كوب عصير برتقال

1/3 كوب عسل

طريقة التحضير

تذوب نصف الزبدة في مقلاة على النار ثم يضاف البصل ويُطهى لدقيقتين، ثم يضاف البندق مع التقليب حتى يتحول للون الذهبي.

اضيفي فتات الخبز، قشر البرتقال، روزماري، 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال وملعقة من العسل. تخلط المكونات حتى تمتزج. ثم تُرفع من على النار وتُبرد.

ضعي باقي الزبدة مع باقي عصير البرتقال والعسل على نار متوسطة مع التقليب حتى يتكاثف الخليط ويغلظ قوامه.

ضعي صدر الديك الرومي على سطح العمل على أن يكون الجلد للأسفل، ثم اصنعي شق بطول اللحم من جانب واحد.

ضعي الحشوة على الطرف ولفي اللحم جيداً ثم لفي حوله خيط سميك.

سخني الشواية جيداً ثم ضعي اللحم على الشواية وادهني بخليط الزبدة. اطهي لحم الديك الرومي لمدة ساعة ونصف مع دهنه بالصوص كل 20 دقيقة.

اتركي اللحم ليبرد لنصف ساعة قبل تقطيعه.

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