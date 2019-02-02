طريقة إعداد وتحضيركوردن بلو الدجاج المشوي

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص 4 صدور دجاج مسحب

5 ملاعق كبيرة مستردة

3 ملاعق كبيرة عسل

2 ملعقة صغيرة صويا صوص ملعقة صغيرة عصير ليمون

4 شرائح لحم مدخن

120 جرام شرائح جبن شيدر طريقة التحضير اخلطي المستردة مع العسل، وصوص الصويا وعصير الليمون ثم ارفعي مقدار 3 ملاعق من العصير وضعيهم جانباً. تبلي صدور الدجاج بباقي التتبيلة وضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات. سخني الشواية واطهي الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب. وزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين او حتى يذوب الجبن. زيني شرائح الكوردن بلو بالصوص المحفوظ سابقاً. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيركرسبي أفخاذ الدجاج مع الحمص طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست

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