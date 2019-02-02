تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج بالكاري

القاهرة _ لايف ستايل المقادير3 اشخاص 500 جرام صدور دجاج مخلية.

1 حبة بصل مبشورة ناعم.

1 بيض.

1/2 كوب بقسماط ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح. 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

1/2 ملعقة صغيرة بوردة ثوم.

1/2 ملعقة صغيرة كاري.

زيت للقلي. طريقة التحضير يُفرم الدجاج بمحضر الطعام ( الكبة) جيداً ويُضاف إليه البصل وباقي المكونات مع التقليب حتى تتجانس تماماً. يُوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيله. يُشكل الخليط إلى أصابع أو كُرات ( يمكن استخدام قليل من الدقيق أثناء تشكيل الدجاج لمنع التصاقه باليد). تُقلي كفتة الدجاج في زيت غزير ساخن وتُرفع على مناشف ورقية وتُقدم مع البطاطس المقلية والكاتشب أو حسب الرغبة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : مفعول سحري للفلفل الأسود في مكافحة السمنة المفرطة الفلفل الأسود و الفلفل الأبيض

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