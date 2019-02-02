تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بروستد الدجاج الحار

المقادير4 اشخاص

دجاجة متوسطة مقطعة 8 قطع أو 8 أفخاذ دجاج.1 حبة بصل متوسطة.2 ورق لورا.1 عود قرفة.3 فصوص هيل.زيت للقلي.2و 1/2 كوب دقيق.1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.١ ملعقة كبيرة ملح .1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.١ ملعقة كبيرة ثوم بودرة.١ ملعقة كبيرة بصل بودرة.1/4 ملعقة صغيرة بابريكا حارة.1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

طريقة التحضير

تُغلى كمية مناسبة من الماء في قدر عميق ويُضاف إليه حبة البصل، الهيل، ورق الغار، عود القرفة، نصف ملعقة ملح ورشة فلفل أسود.

تُسلق قطع الدجاج في الماء المغلي حتى النضج، ثم تُنشل من المرق وتُترك جانباً.

في إناء عميق يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر، بودرة البصل، بودرة الثوم، البابريكا، الزنجبيل، الملح، والفلفل الأسود جيداً حتى تمام التجانس.

تُوضع كمية من المرق في إناء عميق وتُغمس قطع الدجاج في المرق ثم تُغطى بخليط الدقيق والبهارات جيداً، ثم تُوضع بالمرق مرة أخرى وتُغطى بالدقيق مرة ثانية.

تُكرر العملية مع كل قطع الدجاج ثم تُوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

يُسخن الزيت وتُقلى قطع الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي وتُقدم مع البطاطس المقلية والكاتشب أو حسب الرغبة.

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