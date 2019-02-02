تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير افخاذ الدجاج المخبوزة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير3 اشخاص نصف كوب طحين

ملعقة بابريكا

2 ملعقة فلفل اسمر

معلقة ملح

2 بيضة

2 ملعقة ورشستر صوص عصير نصف ليمونة

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

كوب الا ربع بقسماط مطحون

ملعقة اعشاب مجففة

6 افخاذ دجاج

زيت نباتي طريقة التحضير سخني الفرن قبل البدء بالعمل وادهني صينية بالقليل من الزيت. اخلطي الطحين مع الملح والفلفل والبابريكا. في وعاء اخر اخفقي البيض مع ورشستر صوص وعصير الليمون. في وعاء ثالث اخلطي البقسماط مع الأعشاب والجبن البارميزان. قومي بتغطية أفخاذ الدجاج بخليط الدقيق، ثم خليط البيض واخيراً بخليط البقسماط. ضعي افخاذ الدجاج في الصينية المجهزة وادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة 25-30 دقيقة او حتى تنضج. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج مع جبن البارميزان للرجيم "بيض" الدجاج المُعدّل وراثيًا يُنتج أدوية لمعالجة مرض السرطان

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