القاهرة _ لايف ستايل
المقادير4 اشخاص
ملعقة كبيرة نشا
ربع كوب صويا صوص
ربع كوب سكر بني
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
ربع ملعقة ثوم بودر
2ملعقة عسل
750 جرام صدور دجاج مقطع مكعبات
للتزيين: سمسم وشرائح بصل اخضر
طريقة التحضير
في وعاء صغير اخلطي النشا مع ربع كوب من الماء وضعيهم جانباً.
في قدر صغير على نار متوسطة، توضع صلصة الصويا والسكر البني والزنجبيل ومسحوق الثوم والعسل مع كوب من الماء. وقلبي لدقيقة حتى تمتزج المكونات ثم اضيفي خليط النشا وقلبي لدقيقة ثم اتركيه يبرد.
بعد تبريد الصوص جيداً ضعي مكعبات الدجاج وانقعيها لساعة على الأقل.
ضعي مكعبات الدجاج في اعواد خشبيه واطهيها على الشواية او في مقلاة تيفال.
زيني بالسمسم وشرائح البصل وقدميها ساخنة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
طريقة إعداد الدجاج الحار المشوي بصوص البرتقال والكسبرة
طريقة إعداد وتحضير الدجاج البانيه بالكريمة والجبن
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضيركباب الدجاج بصوص الترياكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.