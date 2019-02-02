طريقة إعداد وتحضيربيتزا خضراوات صحية بعجينة القرنبيط

المقادير4 اشخاص

حبة قرنبيط متوسطة

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

بيضة

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب بودرة ثوم

نصف ملعقة ريحان جاف

نصف ملعقة زعتر

كوب مارينارا صوص

كوب جبنة موتزريلا

نصف كوب بروكلي

نصف كوب بصل احمر مقطع مكعبات

ربع كوب ذرة معلبة

نصف كوب طماطم شيري مقطعة انصاف

نصف كوب فلفل حلو مقطع مكعبات

طريقة التحضير

اسلقي القرنبيط وصفيه جيداً من الماء واتركيه يبرد تماماً ثم ضعيه في محضرة الطعام حتى يتحول لخليط ناعم.

اخلطي 2 كوب من القرنبيط مع الملح، الثوم، البيضة، الجبن البارميزان والاعشاب حتى تتكون عجينة متجانسة.

بطني صينية مناسبة بورق الزبدة وادهني الورقة بالقليل من الزيت ثم افردي العجينة واخبزيها في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة.

اخرجي العجينة من الفرن واتركيها تبرد قليلاً ثم وزعي الصلصة وجبن الموتزريلا ثم الخضراوات.

اخبزي مرة أخرى في فرن متوسط الحرارة لمدة 10-12 دقيقة.

تقدم ساخنة

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