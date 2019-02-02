طريقة إعداد وتحضيرميني ناجتس الدجاج بالجبن البارميزان

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص 500 جرام صدور دجاج مسحب مقطع الى مكعبات

ملح وفلفل اسود

كوب بقسماط

ربع كوب جبن بارميزان ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة بابريكا

نصف كوب طحين

2 بيضة مخفوقة طريقة التحضير تبلي مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسمر. اخلطي البقسماط مع التوابل والملح والفلفل وجبن البارميزان. قلبي مكعبات الدجاج في الطحين ثم البيض ثم خليط البقسماط. ضعي كمية وافرة من الزيت في مقلاة عميقة وسخنيه جيداً. تُقلى ناجتس الدجاج في الزيت الساخن ثم اخرجيها على ورق ماص للزيت وقدميها مع الكاتشب او حسب الرغبة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيركرسبي أفخاذ الدجاج مع الحمص طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست

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