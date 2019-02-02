تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرتشكين كرسبي ستربس

المقادير4 اشخاص

500 جرام صدور دجاج مخلية.

ربع كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

بصلة متوسطة.

2 فص ثوم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

1 كوب لبن رائب.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

1ملعقة صغيرة كركم.

1 و 1/2 كوب دقيق.

1/4 كوب بقسماط.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

زيت للتحمير.

طريقة التحضير

يُخلط الماء، مع البصل، الثوم، اللبن الرائب، الخل، عصير الليمون، مع نصف كمية التوابل وتُخفق المكونات في الخلاط.

يُقطع الدجاج إلى شرائح طولية ويُتبل في التتبيلة السابقة لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل.



تُضاف بقية التوابل إلى الدقيق مع ملعقة البيكنج بودر والبقسماط، وتؤخذ ربع كمية الخليط ويُضاف إليها ربع كوب الماء مع التقليب حتى تمام التجانس.

تُزال شرائح الدجاج من التتبيلة وتغمس في خليط الدقيق والماء أولاً ثم تُغطى بالدقيق المُتبل جيداً مع عدم الضغط عليها.

يُسخن الزيت على نار مرتفعة ثم تُهدأ لتصبح متوسطة وتُحمر قطع الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي ، وتُرفع على مناشف ورقية، وتُقدم مع البطاطس والمكرونة أو حسب الرغبة.

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