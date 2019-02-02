شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الأيس كريم مش بس فى الصيف اعرف فوائده المذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الأيس كريم هو الحلوى المحببة للجميع خصوصا الأطفال، فمن الطبيعى أنه من أكلات الصيف، لكن يتناوله البعض فى فصل الشتاء، حيث إنه يتمتع بمذاق طيب وشكل مبهج، فضلا عن الفوائد المذهلة التى يحتوى عليها الأيس كريم.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد الأيس كريم وفقا لما ذكره موقع beliefnet.



ايس كريم

1: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الأيس كريم يساعد على علاج العقم عند النساء.

2: تناول الأيس كريم يساعد على الحد من الشعور بالغثيان والقىء، وذلك بدراسة أجريت على بعض النساء الحوامل اللاتى يعانين من الغثيان المستمر أن تناول الأيس كريم يوميا يحد من الشعور بالغثيان.



فوائد الايس كريم

3: يحتوى الأيس كريم على فيتامينات وعناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

4: يحتوى الأيس كريم على مستويات عالية من الكالسيوم والفسفور الذى يساعد على بناء العضلات وتعزيز الرغبة الجنسية.



الايس كريم

5: يحسن المزاج ويعالج التوتر والقلق، لاحتوائه على بعض العناصر التى تساعد على الاسترخاء والهدوء والمحافظة على صحة الجهاز العصبى.