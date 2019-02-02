شكرا لقرائتكم خبر عن لو قايم من النوم مودك وحش.. 8 حاجات اعملها عشان تظبط مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصحو يوما من نومك فى مزاج سيئ ، تشعر بالضيق وتجد صعوبة في التعامل بشكل عام مع كل من حولك،تقرير نشر بموقع lifestyle يقدم لك مجموعة من النصائح البسيطة التي يمكن أن تخفف من حدة مزاجك.

وحتي وإن كنت لا تعلم سبب ضيقك فالتقرير يؤكد علي أنك تعاني من مشكلة ما تؤثر علي حالتك النفسية بشكل مفاجئ أو مشكلة اجتماعية أو موقف عابر تخيلت أنك تخلصت من آثاره السيئة علي نفسيتك ولكن في الحقيقة لم تتخلص كليا منه.

من أبرز النصائح النفسية الفعالة للتخلص من المزاج المضطرب :

- اترك مكانك، وغير الأجواء المحيطة بفعل جديد، مكان تزوره لاول مرة، حديقه لم تزرها يوما، اسلك طريقا مختلف لعملك





- اهتم بلمس السبب الذي يرهقك نفسيا، وحاول التصالح معه او طرده من مخيلتك إن لم تتمكن من التصالح.

- ابعد عن الندم فهو شعور مرهق نفسيا.

- المزاج السئ يعتدل بالاشخاص الجيدين، لذا اذهب لمن ترتاح للجلوس معهم.





- المزاج السيئ يحتاج تحكما في العصبية وما يليها من أفعال غير محسوبة، فهي أفعال تسئ لنفسيتك وتعمق مشكلتك.

- تخلص من مزاجيتك بممارسة الرياضة الخفيفة غير المرهقه صباحا.



ممارسة الرياضة

- اذا استيقظت بمزاج سئ تناول فطورا تعده بنفسك، وتناول مشروبا خفيفا صحيا أو عصير فريش وشاهد مادة تفضلها وتبهجك قبل نزولك.

- توقف عن رفع سقف التوقعات، فلا بأس من شعورك بالمزاجية مرة أو أكثر، فهذا لا يعني أنك شخص سيئ ولا تزيد من مشكلاتك.