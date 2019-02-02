حملة أوروبية لإتلاف اللحوم البولندية المغشوشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث دول أوروبية عدة منذ الجمعة عن كميات من لحوم الأبقار التي ذبحت بشكل مخالف للمعايير، من أجل إتلافها ومنع تناولها بعد استيراد الاتحاد الأوروبي نحو 3 أطنان منها.

وتؤكد وارسو أن اللحوم التي جاءت من ذبح حيوانات مريضة على ما يبدو، كما كشف تقرير للتلفزيون البولندي عن أنها لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين.

لكن في فرنسا، أعلن وزير الزراعة، ديدييه جيوم، أن السلطات الصحية اكتشفت نحو 800 كيلوجرام من هذه اللحوم المغشوشة، معتبرا أن الشركات الفرنسية تعرضت "للغش".

وأوضحت الوزارة، الجمعة، أنه تم العثور على 500 كيلوجرام من هذه اللحوم وإتلافها، لكن 150 كيلوجراما "بيعت للمستهلكين عن طريق محلات بيع اللحوم". وما زالت السلطات تبحث عن 150 كيلوجراما أخرى.

وتثير هذه القضية استياء خاصة في فرنسا التي تشهد فضيحة تتعلق بـ500 طن من لحوم الخيل التي تم شراؤها من رومانيا عن طريق هولندا وباعتها شركة فرنسية على أنها لحوم أبقار.

وتتعلق القضية الجديدة بـ2,7 طن من اللحوم البولندية القادمة من مسلخ في قرية كالينوفو، استوردها 13 بلدا (ألمانيا وفنلندا والمجر وإستونيا ورومانيا والسويد وفرنسا وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا والتشيك)، حسب المفوضية الأوروبية.

وسيزور فريق من الخبراء الأوروبيين بولندا من الرابع إلى الثامن من فبراير/شباط لتقييم الوضع ميدانيا.

وأغلقت بولندا على الفور الشركة المعنية، بينما أعلن رئيس إدارة الطب البيطري، بافل نيمجوك، أن تحليل اللحوم المصادرة أثبت أنها لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين.

وكانت شبكة التلفزيون البولندية لخاصة "تي في إن 24" قد كشفت القضية بعدما انضم أحد صحفييها تحت غطاء موظف، للعمل في المسلخ الصغير الواقع في منطقة أوستروف مازوفيتسكا في شمال شرق بولندا.

وكشف التحقيق عن أن تجارا كانوا يعرضون في إعلانات صغيرة بيع أبقار مريضة بأسعار أقل بكثير من أسعار الحيوانات السليمة؛ ما يثير تساؤلات عن استخدامها.

وكشفت لقطات للشبكة عن أن الأبقار التي بدت ضعيفة جدا تذبح ليلا في المسلخ المعني من قبل عمال موثوق بهم، بعيدا عن عمليات المراقبة البيطرية الرسمية التي تجري في النهار.

ولم تعلق المفوضية الأوروبية بعدما أبلغتها السلطات البولندية بالقضية، على نوعية اللحوم، لكنها أكدت أن "جر الحيوانات الضعيفة غير القادرة على المشي كما ورد في التحقيق محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي حول حماية الحيوانات في أماكن الذبح".

وقال وزير الزراعة البولندي، يان كريستوف أردانوفسكي، للصحفيين، الجمعة، إن الشرطة فتحت تحقيقا "حول مالكي المسلخ وكل الذين شاركوا في هذه العملية"، وأكد أنه "لن يتم التسامح في هذه القضية"، معترفا بأنها ستؤثر على صادرات المنتجات الغذائية البولندية.

وقد تكون لهذه القضية انعكاسات خطيرة على بولندا التي تصدر 98% من إنتاجها من لحوم الأبقار إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى دول أخرى.