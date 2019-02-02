7 أطعمة تزوّد جسمك بفيتامين “إي”

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يُعرف فيتامين “إي” بأنه من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان. كما أنه يساعد على تنظيم نشاط الإنزيمات، وبناء خلايا الدم، ودعم عضلة القلب، ويعزّز وظائف الأعصاب، ويحافظ على شباب البشرة. للحصول على فيتامين “إي” تناول الأطعمة التالية: * بذور عبّاد الشمس (ميّال الشمس) غنية بفيتامين “إي”.
* المشمش المجفّف مصدر لفيتامين “إي” كما أنه غني بالألياف ومغذيات أخرى.
* تناول فاكهة الكيوي الاستوائية لتحصل على فيتامين “إي” والفولات.
* البابايا غنية بالفيتامين وبمضادات الالتهاب وإنزيمات الهضم.
* البندق واللوز من المكسرات الغنية بفيتامين “إي”.
* السبانخ مصدر لفيتامين “إي” والكالسيوم والحديد.
* البروكلي من الخضروات الغنية بفيتامين “إي” غلى جانب مضادات للسرطان.
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