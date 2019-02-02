انت الان تتابع موضوع اسباب احتباس السوائل في الساقين و طرق العلاج والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

غالباً ما يختفي التورم في الكاحل أو القدمين أو الساقين النتاج عن احتباس السوائل من تلقاء نفسه ، و إذا لم تتحسن الحالة في غضون أيام قليلة لابد من التوجه إلى الطبيب.

الأسباب الشائعة لتورم الكاحلين و القدمين و الساقين

غالباً ما يحدث التورم في الكاحلين و القدمين و الساقين بسبب تراكم السوائل في هذه المناطق ، و التي تدعى وذمة ، و تنتج الوذمة عادة عن:

– الوقوف أو الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة جدا.

– تناول الكثير من الطعام المالح.

– زيادة الوزن.

– كونك حامل حيث تتورم الكاحلين و القدمين و الأصابع أثناء الحمل.

– تناول أدوية معينة مثل بعض أدوية ضغط الدم أو حبوب منع الحمل أو مضادات الاكتئاب أو الستيرويدات.

– إصابات الساقين أو الإجهاد أو الإلتواء.

– لدغة حشرة.

– مشاكل مع الكلى أو الكبد أو القلب.

– جلطة دموية.

– العدوى.

أعراض احتباس السوائل في الساقين

– تورم الكاحلين و القدمين.

– تورم أو انتفاخ الكاحلين والقدمين أو الساقين.

– بشرة لامعة و مشدودة.

– جلد لامع أو ممتد أو أحمر.

كيفية تخفيف تورم الساقين

يجب أن يزول التورم من تلقاء نفسه ، و لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك محاولة تقديم المساعدة و من بينها ما يلي :

– الاستلقاء و استخدام الوسائد لرفع المنطقة المتضخمة عندما تستطيع ذلك.

– الحصول على بعض التمارين اللطيفة ، مثل المشي ، لتحسين تدفق الدم.

– ارتداء أحذية واسعة و مريحة مع كعب منخفض.

– غسل و تجفيف و ترطيب القدميك لتجنب الالتهابات.

امور تجنبها عند احتباس السوائل في الساقين

– لا تقف أو تجلس لفترات طويلة من الزمن.

– لا ترتدي ملابس أو جوارب أو أحذية ضيقة للغاية.

حالات لاحتباس السوائل تتطلب الذهاب للطبيب

– لم تتحسن الحالة بعد معالجتها في المنزل لبضعة أيام ، و ازداد الأمور سوءا فعليك الذهاب للطبيب ، و في حالة التورم فقط في كاحل أو قدم أو ساق واحد ، و ليس هناك سبب واضح مثل الإصابة.

– في حالة الانتفاخ شديد أو مؤلم أو الذي يبدأ فجأة ، و أن تكون المنطقة المتورمة حمراء أو لا تشعر فيها باللمس ، أو أن درجة حرارتك عالية جدا ، أو أنك تعاني من مرض السكري.

– كذلك في حالة الشعور بضيق التنفس ، كذلك الشعور بضيق صدرك أو ثقل أو الألم في الصدر ، و يمكن أن يكون لديك جلطة دموية في رئتيك ، و التي تحتاج إلى علاج فوري في المستشفى.

علاج التورم و احتباس السوائل في الساقين

– قد يشمل تغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن أو اتباع نظام غذائي قليل الملح ، و يتسرب السائل بانتظام إلى أنسجة الجسم من الدم ، فالنظام اللمفاوي هو عبارة عن شبكة من الأنابيب في جميع أنحاء الجسم تستنزف هذا السائل (يدعى ليمف) من الأنسجة و تفرغه مرة أخرى في مجرى الدم ، و احتباس السوائل يحدث عندما لا يتم إزالة السائل من الأنسجة.

– تشتمل الفئتان العريضتان من احتباس السوائل على الوذمة المعممة ، عندما يحدث التورم في جميع أنحاء الجسم ، و يعرف باسم وذمة موضعية ، عندما تتأثر أجزاء معينة من الجسم ، و تشمل مجموعة واسعة من الأسباب رد فعل الجسم على الطقس الحار ، و تناول الملح بنسب عالية ، و الهرمونات المرتبطة بالدورة الشهرية ، و مع ذلك فمن المستحسن أن ترى طبيبك بدلا من العلاج الذاتي ، لأن الوذمة يمكن أن تكون أعراض من الحالات الطبية الخطيرة مثل أمراض القلب و الكلى أو الكبد.

أسباب احتباس السوائل الأكثر شيوعا

– عامل الجاذبية ، فالوقوف لفترات طويلة من الوقت يسمح للسائل “بالتجمع” في أنسجة الجزء الأسفل من الساق.

– الطقس الحار ، حيث يميل الجسم إلى أن يكون أقل كفاءة في إزالة السوائل من الأنسجة خلال أشهر الصيف.

– الحروق ، بما في ذلك حروق الشمس ، حيث يحتفظ الجلد بسائل و يتضخم استجابةً لإصابات الحروق.

– الدورة الشهرية ، بعض النساء يعانين من الوذمة في الأسبوعين السابقين للدورة الشهرية.

– الحمل ، حيث أن الهرمونات تشجع الجسم على التمسك بالسوائل الزائدة.

– حبوب منع الحمل ، فحبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل.

– نقص الغذائية ، مثل عدم كفاية البروتين أو فيتامين B1 (الثيامين) في النظام الغذائي.

– تناول بعض الأدوية ، لأن بعض الأدوية بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم (مضادات ارتفاع ضغط الدم) والكورتيكوستيرويدات والعقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (المعروف باسم NSAIDs) من المعروف أنها تسبب احتباس السوائل.

-القصور الوريدي المزمن ، تخفق الصمامات الضعيفة في عروق الساقين في إرجاع الدم إلى القلب بكفاءة ، فتجمع الدم يمكن أن يؤدي إلى الدوالي.

– و هناك بعض الحالات الطبية التي قد تسبب احتباس السوائل منها ، أمراض الكلى ، و فشل القلب ، و أمراض الرئة المزمنة ، و مرض الكبد ، و الوذمة اللمفية الخبيثة ، و مرض الغدة الدرقية و غيرها.