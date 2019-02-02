شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا إنفلونزا الخنازير بالمغرب إلى 5 وفيات والان مع التفاصيل

أعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، تسجيل 5 حالات وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1" داخل مستشفيات عامة وخاصة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الخميس، إن الوزارة "ستواصل جهودها في إطار اليقظة الوبائية".

ودعا الوزير المواطنين خاصة من قال إنهم في "وضعية هشة" مثل كبار السن والأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات والحوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى مزيد من اليقظة واتباع نظام صحي والتلقيح ضد الإنفلونزا.

وكان الدكالي قد أكد في اجتماع الحكومة وفاة سيدتين بهذا الفيروس، وقال إن الأولى كانت حبلى والثانية عمرها 68 عاماً.

وذكر أن هناك عمليات مراقبة في المغرب للإنفلونزا منذ عام 2004 من خلال 375 مركزاً صحياً عاماً موزعة في مختلف أنحاء المغرب.