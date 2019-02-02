اسباب الاصابة بدوالى الساقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوالى الساقين من الأمراض الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون وهو عبارة عن تضخم الأوعية الدموية وذلك لأن الدم يتحرك فى الساق من الاوعية الدموية السطحية إلى الأوعية الدموية الداخلية ، ويتم ذلك عن طريق الاوردة الثاقبة والتى تحتوى على صمامات، وهناك عوامل خطر وأسباب لظهور دوالى الساقين ووفقا لما ذكره موقع healthlineفأن ابرز هذه الاسباب هى:
دوالى الساقين
1:الحمل، قد يزيد من خطر الإصابة بدوالى الساقين.
2:التقدم فى السن قد يزيد من خطورة الاصابة بدوالى الساقين.
3:زيادة الوزن وتراكم الدهون.
4:العوامل الوراثية، أى اصابة أحد أفراد الأسرة بدوالى الساقين.
5:وجود عيوب خلقية فى صمامات الأوردة.
6: تلف الصمامات بسبب التعرض لجلطات الاوردة العميقة.
وهناك بعض العلامات التى تظهر على الساقين وتدل على وجود الدوالى وهى:
الساقين
أعراض دوالى الساقين
1:الشعور بألم شديد عند الجلوس أوالوقوف لفترات طويلة.
2: ظهور دوالى الاوردة تحت الجلد بشكل ملحوظ.
3:تغيير لون الجلد.
4:قد تظهر بعض القرح على الجلد.
لتشخيص دوالى الساقين قد يطلب الطبيب فحص الساقين والعروق اثناء الجلوس أو الوقوف مع الاستفسار عن بعض الاعراض ، وقد يرغب الطبيب فى اجراء فحص بالموجات الصوتية وذلك لفحص تدفق الدم فى العروق ، وقد تساعد هذه الاختبارات مثل الموجات الفوق صوتية على التأكد من اضطراب اخر مثل الجلطة الدموية أو الانسداد .
ويكون علاج الدوالى عن طريق تغيير بعض العادات اليومية التى ينصح بها الطبيب ومنها:طرق العلاج والوقاية من دوالى الساقية
علاج دوالى الساقين
1:تجنب الوقوف لفترات طويلة من الزمن.
2:فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحى.
3:ممارسة التمارين الرياضية وتناول الاطعمة التى تحافظ على تدفق الدموية الدموية.
4:استخدام الجوارب الخاصة للضغط والتى تساعد على تدفق الدم بسهولة الى القلب، كما انها تقلل التورم.
5:الحد من تناول الاطعمة المالحة، حيث إنها تزيد من خطر الاصابة بدوالى الساقين.
6: تجنب التدخين، حيث اثبتت بعض الدراسات ان المدخنين اكثر عرضا للإصابة بدوالى الساقين.
7:للنساء، يجب عليهن عدم ارتداء الاحذية عالية الكعب حتى لا تزيد من الالم والتورم.
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