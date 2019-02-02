شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك.. الحديد النباتي أم الحيواني وموجود فين من الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عنصر الحديد من أهم العناصر التي يحتاج إليها جسم الإنسان، في مرحلة البناء وفي جميع مراحله، فيساعد على الشعور بالنشاط والحيوية، ومما لاشك فيه أن هذا العنصر متواجد في اللحوم، وأيضا في الخضراوات والفواكه، ولكن أي منها أفضل لك ولجسمك الحديد النباتي أم الحيواني؟ هذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " dailymail".

ما هي مزايا تواجد الحديد في اللحوم؟ هذا السؤال أوضحه التقرير، مشيرا إلي أن تواجد فيتامين ب 12 الموجود في اللحوم والأسماك والبيض والحليب يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء والألياف العصبية، وفي حالة نقصان ذلك يصاب الشخص بالأنيميا، كما أن تواجد عنصر البروتين متواجد بكثرة في اللحوم والأسماك والبيض والألبان وأيضا متواجد في الخضراوات والفواكه البقوليات، ومتوافر بكثرة فيها، وللعلم فجسم الإنسان يحتاج إلى 45 جرام للنساء و 55 جرام للرجال.



عنصر الحديد

أكمل التقرير، أنه يتم امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية بسهولة أكبر من الحديد من المصادر النباتية، وذلك لأن المواد المختلفة الموجودة في الحديد من المصادر النباتية يمكن أن تربط الحديد مما يقلل من الامتصاص.

وأوصى التقرير بضرورة تناول الفواكه الغنية بفيتامين C الموجودة في الفواكه والخضراوات لأنها تساعد على امتصاص هذا النوع من الحديد، ويجب على النباتيين شرب كوب من عصير الفاكهة مع حبوبهم للمساعدة في امتصاص الحديد لأنه يعزز بيئة حمضية أكثر سهولة في الامتصاص.



اطعمة غنية بالحديد

وأكد التقرير أن المستويات العالية من الأحماض الدهنية والأوميجا 3 الموجودة في الرنجة والسردين تساعد في الحفاظ على صحة الدم ووقف تكوين الجلطات، فإن تناول السمك يحمي من عدد من الحالات بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول.

فيما أشار التقرير، إلى ضرورة تناول اللحوم كالكبدة والدجاج واللحوم الحمراء، لأنها غنية بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم من عنصر الحديد، ويمكنك تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات الغنية بالحديد كنوع تعويضي وليس أساسي.