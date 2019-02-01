شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أضرار سماعات الأذن والطريقة الصحيحة لاستخدامها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور حسن الشهري، استشاري جراحة وأعصاب الأذن وقاعدة الجمجمة، أنه يجب ألا تزيد مدة استخدام سماعات الأذن عن 60 دقيقة متواصلة.
وكشف خلال حديثه لقناة “خليجية”، أن أضرار سماعات الأذن العادية أكثر من السماعات الطبية، مضيفاً أن خطورة السماعات الطبية تكمن في عدم استخدامها.
وأشار إلى أن السماعات العادية تنقسم إلى قسم سلكي وآخر لاسلكي ” سماعة البلوتوث ”، مؤكداً أنه كل ما زادت مدة استخدامها يكون في ضرر على الأذن، وضررها لا يلاحظ إلا بعد فترة.
وأوضح أن سماعات الأذن قد تكون ناقلة لكثير من الأمراض الجلدية إذا تم استخدامها من أكثر من شخص.
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