مصرية تطلب الخُلع لتصوير زوجها لها وهي عارية

تقدّمت "سارة. ي" إلى محكمة الأسرة، تطلب الخُلع من زوجها "أحمد. ك" بعد علاقة حب كللّت بالزواج واستمرت لنحو عام ونصف العام، وأسفرت عن حمل "لم يخرج للنور بعد"، إذ عثرت على حساب مزيف يحمل صورا وفيديوهات "لايف" مخلّة لها نشرها زوجها لها عبر "فيسبوك" وبعض المواقع الإباحية، مستخدمًا هاتفه المحمول.

ترويها الشابة الثلاثينية الحاصلة على درجة الماجستير، في صدمة كبيرة بعد رفع قضية "خلع" ضد زوجها قائلة: "تعرفت عليه صدفة في الجامعة خلال دراستي للماجستير.. ونشأ بيننا إعجاب متبادل وبعدها تقدم لطلب الزواج وتمت مراسم الخطبة بشكل عادي ولم ألاحظ عليه أي شيء غير عادي لكنه كان مهووسا بالصور دائما وخلال الخطوبة كان بيطلب مني صور لي بلبس البيت لكن كنت فاكراها عادي.. كان بيقول إني باوحشه وعايز يشوفني".

وأضافت: "تزوجت أحمد منذ عامين بعد خطوبة نحو 9 أشهر.. علاقتنا كانت كويسة جدا وبنحب بعض واتجوزنا كنت أسعد واحدة في الدنيا.. سافرنا شهر العسل وحياتنا كانت طبيعية جدا، لكن بدأ يطلب مني أخلع الحجاب على البحر بحجة إننا في مدينة تانية وأخذ حريتي ماحدش هيشوفني ولا يعرفني، وبالفعل بدأت أنزل بشعري ويصورني وأنا باتعامل عادي.. ده جوزي ماكنتش متخيلة منه أي إساءة".

وتابعت: "بدأت ألاحظ ارتباطه بالتليفون بشكل كبير خصوصا خلال العلاقة.. في الأول شكيت إنه بيخوني وبيكلم واحدة تثيره جنسيا خلال العلاقة.. مع الوقت ركزت في الموضوع وبقيت هتجنن وأعرف باس ورد الموبايل لحد ما وقع في إيدي واكتشفت الصدمة".

واستكملت: "لقيت البيه المحترم جوزي.. بيصورني قبل علاقتنا وعامل صفحة مزيفة باسم تاني وبينشر فيها صوري وتعليقات قليلة الأدب على صوري وبيطلع لايف كمان وبيحط فيديوهات لي وأنا باخلع هدومي وصور بينزلها أجزاء قبل العلاقة والتعليقات من رجالة بتقوله كمل، ماقدرتش أستحمل الصدمة.. انهارت إزاي جوزي يعمل كده ماعرفتش أعمل حاجة.. لما واجهته قال لي ماحدش يعرفك وإنه بيحبني لكنه بيستمتع كدا وبيثار جنسيا بالطريقة دي".

وأنهت حديثها قائلة: "لحد دلوقت ماقولتش حاجة لأهلي ولا أهله هفضح نفسي أنا بنت ناس محترمة.. قلت له طلقني ورفض باتمنى من ربنا بس يبعد عني.. مابقتش حاسة معاه بأمان وماقدرش أفضل متجوزة واحد بيتاجر بشرفي قدام الناس".

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