خطوات لمنع "تشوهات الأجنة" عند الولادة

تظهر على الكثير من الأجنة أثناء قيام الحامل بعمل السونار بعض التشوهات، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها بسبب المشاكل الوراثية، البعض الآخر يمكن أن يكون سببه البيئة وعادات الوالدين، وتشير الدكتورة هند محمد سلمي "استشاري أمراض النساء والتوليد" إلى أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لضمان تقليل مخاطر التشوهات.

- تناول حمض الفوليك: يُرى أن حمض الفوليك يمكن أن يساعد في تقليل التشوهات المرتبطة بالجهاز العصبي والدماغ.

- تجنب الكحول: تم ربط الكحول مع الكثير من التشوهات، وأحدها متلازمة الكحول الجنينية. يمكن أن يؤدي استخدام الكحول أثناء الحمل أيضًا إلى حالات الإملاص والإجهاض.

- الامتناع عن التدخين: والتي تؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة والتشوهات مثل شفة الأرنب.

- مارسي التمارين بانتظام: حتى لو كانت تمريناً خفيفاً. مثل اليوغا والتأمل تكون جيدة لصحتك العقلية.

- منع الالتهابات: من المعروف أن بعض الإصابات التي تحدث أثناء الحمل تسبب تشوهات عند الأطفال الرضع.

الهربس التناسلي وداء القطط أو المقوسات هما مثالان على مثل هذه العدوى، ومن المعروف أنهما يسببان التخلف، وإعاقات التعلم، وضعف السمع، لذا يجب أن تهتمي بالنظافة والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية.

- عدم تناول أدوية إلا وفقاً لاستشارة الطبيب، وهذا الأمر ينطبق على الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية والعلاجات المنزلية العشبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرفي علي مخاطر حدوث الحمل فوق اللولب

أطعمة ومشروبات تخفف من غثيان الصباح خلال الحمل