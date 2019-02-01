طريقة إعداد وتحضيرصدور الدجاج بحشوة الخضروات والجبن

المقادير3 اشخاص

3 صدور دجاج مخلية.

5 ملاعق كبيرة زيت.

1 حبة فلفل أحمر مقطعة قطع صغيرة.

1 حبة فلفل أخضر مقطعة قطع صغيرة.

1 حبة فلفل أصفر مقطعة قطع صغيرة.

1 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة جبن كريمي.

1/2 كوب جبن شيدر مبشورة.

2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر.

2 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

طريقة التحضير

تُسخن ملعقتين من الزيت في مقلاه عميقة على نار متوسطة ويُضاف الفلفل الملون والبصل والفلفل الأسود مع التقليب حتى يكتسب البصل اللون الذهبي المكرمل.

يُضاف الجبن الكريمي والشيدر إلى البصل والفلفل وتُقلب المكونات لمدة دقيقة حتى تمام التجانس ويُرفع الخليط من على النار.

تُفتح صدور الدجاج بشكل أفقي وتُتبل بالملح، الكمون، بودرة الثوم، ومسحوق الفلفل الأحمر.

تُحشى صدور الدجاج بخليط الفلفل والجبن وتُغلق بأعواد خشبية.

يُسخن مقدار الزيت المتبقي في مقلاه على نار متوسطة وتُحمر صدور الدجاج لمدة 5 دقائق على كل جهة أو حتى تمام نضج الدجاج.

تُقدم صدور الدجاج مع الأرز الأبيض أو المكرونة والسلطة أو حسب الرغبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مفعول سحري للفلفل الأسود في مكافحة السمنة المفرطة

الفلفل الأسود و الفلفل الأبيض