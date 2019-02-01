طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج بحشوة السبانخ

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص لحشوة السبانخ والجبن الكريمي: 120 جرام جبن كريمي

نصف كوب سبانخ مغسولة ومقطعة

2 بصل اخضر مقطع شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل اسمر

لصدور الدجاج: 4 صدور دجاج بدون عظم او جلد 4 شرائح جبن موتزريلا

2 بيضة مخفوقة

1½ كوب بقسماط مطحون

½ كوب جبن بارميزان مفروم

½ ملعقة صغيرة بهار إيطالي

ملح وفلفل اسمر طريقة التحضير لتحضير الحشو اخلطي جميع المكونات جيداً وضعيها جانباً. افردي صدور الدجاج بالمطرقة وتبليها بالملح والفلفل والبهارات. اخلطي الجبن البارميزان مع البقسماط والملح والفلفل والبهارات الإيطالية. وزعي الحشوة على صدور الدجاج ثم ضعي قطعة من الجبن فوق كل قطعة من الصدور. اغلقي الصدور جيداً باستخدام خلة خشبية. اغمسي صدور الدجاج في البيض ثم في خليط البقسماط. ادهني صينية تيفال بالزبدة ثم رصي الصدور في الصينية وادخليها فرن متوسط الحرارة حتى تنضج. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد الدجاج الحار المشوي بصوص البرتقال والكسبرة طريقة إعداد وتحضير الدجاج البانيه بالكريمة والجبن

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