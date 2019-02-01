تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الدجاج بحشوة الفريك

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص دجاجة كاملة مغسولة جيداً

بصلة مفرومة

نصف كوب فريك منقوع

كبدة دجاج مقطعة مكعبات

ملح وفلفل اسمر قرفة

بهارات

ملعقة كبيرة سمن

3 ملاعق زبدة

3 فص ثوم مفروم طريقة التحضير ضعي البصل مع السمن في وعاء على نار متوسطة وقلبي لدقيقة ثم اضيفي كبدة الدجاج وقلبي حتى يتحمر ويجف ماءه. اضيفي الملح والفلفل والقرفة والبهارات ثم اضيفي الفريك ونصف كوب ماء ثم قلبي وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب الماء.

تبلي الدجاجة جيداً منا لداخل وتحت الجلد بالملح والفلفل. اخلطي الثوم مع الزبدة واضيفي الملح والفلفل وقلبي جيداً ثم وزعي الخليط تحت الجلد وادهني الدجاجة من الخارج بباقي خليط الزبدة. ضعي حشوة الفريك داخل الدجاجة واغلقيها جيداً. ضعي الدجاجة في كيس حراري او وعاء بايركس محكم الغلق وادخليها فرن مرتفع الحرارة لمدة نصف ساعة ثم خفضي الحرارة واتركيها لمدة ساعة ونصف او حتى تنضج. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيركرسبي أفخاذ الدجاج مع الحمص طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست

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