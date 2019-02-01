طريقة إعداد وتحضير فيتوشيني باستا بالدجاج والمشروم

القاهرة _ لايف ستايل المقادير2 اشخاص 300 جرام فيتوشيني

شريحة من صدور الدجاج

ملح وفلفل اسمر

100 جرام شرائح مشروم

2 فص ثوم مفروم ملعقة زبدة

2 ملعقة كريمة طهي

نصف كوب حليب

ربع كوب جبن رومي مبشور طريقة التحضير اسلقي الباستا بالطريقة المعتادة.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل ثم ضعي الزبدة في مقلاة على النار ثم اضيفي الدجاج وقلبي حتى يجف ماء الدجاج ويصبح ذهبي اللون. اضيفي الثوم والمشروم وقلبي حتى يذبل المشروم. اضيفي الكريمة والحليب والجبنة وقلبي حتى يصبح قوام الصوص مناسب. صفي الباستا جيداً من الماء ثم اضيفيها للصوص وضعي صدور الدجاج والمشروم على وجه الباستا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج مع جبن البارميزان للرجيم "بيض" الدجاج المُعدّل وراثيًا يُنتج أدوية لمعالجة مرض السرطان

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