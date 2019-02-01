تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحم

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص كيلو لحم مقطع مكعبات كبيرة

ملح وفلف اسمر

بهارات لحم

بصل مجفف

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

ربع كوب طحين

ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة زيت

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فص ثوم مفروم

2 جزرة مبشورة

حبة طماطم مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طريقة التحضير تبلي اللحم بالملح والفلفل والصويا والبهارات وضعيه في الثلاجة لساعتين على الأقل. غطي قطع اللحم بالطحين وسخني الزبدة مع الزيت في مقلاة ثم اضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى تكتسب اللون الذهبي. ارفعي قطع اللحم ثم اضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل ثم اضيفي الجزر وقلبي لدقيقة. اضيفي الطماطم والكرفس وقلبي ثم تبلي بالملح والفلفل والبهارات وملعقة صويا. اضيفي نصف كوب من الماء واتركي الخليط على النار مدة 5 دقائق. احضري طاجن او صينية بايركس وضعي جزء من خليط الخضراوات ثم ضعي قطع اللحم ثم باقي الخليط. اضيفي كمية من الماء كافية لتغطية اللحم ثم غطي الطاجن او الصينية وادخليها الفرن حتى ينضج اللحم ويجف ماءه. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير مكعبات اللحم الحار على الطريقة الهندية طريقة إعداد وتحضير روستو اللحم المتبل بالصوص والخضار

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