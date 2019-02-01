القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص نصف كيلو لحم صدور دجاج مفروم

بصلة صغيرة مفرومة ومصفاه من الماء

2 فص ثوم

ملعقة مستردة

ملح وفلفل اسمر

زنجبيل مطحون ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صويا صوص

2 ملعقة بقسماط مطحون

ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات جيداً وشكليها أصابع على اسياخ الشوي. ضعي الاسياخ في الثلاجة لمدة ساعة او أكثر. ادهني الشواية بملعقة من الزيت وضعيها على نار متوسطة حتى تسخن. ضعي اسياخ الكفتة لمدة 3 دقائق لكل جانب او حتى تنضج. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : مفعول سحري للفلفل الأسود في مكافحة السمنة المفرطة الفلفل الأسود و الفلفل الأبيض

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضيرعمل كفتة الدجاج المشوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.