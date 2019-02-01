طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج المشوية بتتبيلة الروب

المقادير2 اشخاص نصف كيلو صدور دجاج مخلية بدون جلد

4 ملاعق كبيرة روب

بصلة مفرومة

3 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة صوص صويا ملح وفلفل اسمر

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة كزبرة مطحونة

بهارات

ملعقة كبيرة زيت طريقة التحضير بطرف سكين حاد اصنعي شقوق صغيرة في صدور الدجاج. اخلطي مكونات التتبيلة ووزعيها على الدجاج واحفظيه في الثلاجة طوال الليل. سخني الشوية جيداً ورصي صدور الدجاج. تُطهى الصدور لمدة 5 دقائق على كل جانب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد الدجاج الحار المشوي بصوص البرتقال والكسبرة طريقة إعداد وتحضير الدجاج البانيه بالكريمة والجبن

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