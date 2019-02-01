إنفوجراف.. اليوم العالمي لمرض الجذام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصنف مرض الجذام، والمعروف أيضاً باسم مرض "هانسن"، على أنه أحد الأمراض المعدية التي تُصيب الإنسان نتيجة التعرض لأحد أنواع البكتيريا المعروفة بـ"المتفطّرة الجذامية".

ويتميز هذا النوع من البكتيريا ببطء نموه، حيث يؤثر الجذام يؤثر بشكل أساسي في الجلد والأعصاب المُحيطية والأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي العلوي والعينين.

ويصيب الجذام الأشخاص من جميع الفئات العمرية، حيث اعتُبر في السابق كأحد الأمراض شديدة العدوى والمدمرة، لكنه يصنف الآن كأحد الأمراض قليلة الانتشار والقابلة للعلاج بشكل فعال، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم علاج مرض الجذام، فإن ذلك يتسبب بتطور المرض وحدوث مضاعفات صحية.



في نهاية شهر يناير من كل عام، تتجه أنظار العالم إلى التوعية بالمرض الذي يخشاه الجميع ويفر منه الإنسان، إنه مرض الجذام الذي يُعَد واحدا من أقدم المشكلات الجلدية المعدية التي عرفها البشر.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بمرض الجذام في 31 يناير من كل عام أو الأحد الأخير من شهر يناير، وجاء اختيار الاحتفال بهذا اليوم في هذا التاريخ تخليدا لذكرى وفاة الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي كان من أكثر المهتمين بهذا المرض والتوعية به.

ويوضح الإنفوجراف التالي أسباب مرض الجذام ومدى انتشاره: