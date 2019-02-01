أسماء الأسد تستقبل عددًا مِن العوائل السورية لتلبية مُتطلّباتهم

ظهرت أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، للمرة الأولى بعد خضوعها لعملية جراحية الأحد الماضي.

جاء ظهور أسماء الأسد مع "عائلات جبارة" التي فقدت كل منها ثلاثة من أبنائها في الحرب، وتضم بين أفرادها مصابين وجرحى أيضا يرعاهم برنامج جريح الوطن في سورية، بالإضافة إلى عسكريين ما زالوا يحملون السلاح على جبهات القتال، إذ استقبلتهم زوجة الرئيس السوري لتلبية متطلباتهم.

وخضعت أسماء الأسد للعمل الجراحي الأحد الماضي، في سياق متابعة خطوات علاجها من الورم الخبيث (السرطان)، وإجرائها عملية جراحية في الثدي.

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