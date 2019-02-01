شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالمايونيز عشان صحتك وصحة أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المايونيز من الإضافات التى لا نستغنى عنها فى العديد من الأكلات، فهو يتميز بمذاقه الطيب الذي يزيد للطعام نكهة مختلفة، كما أنه يحتوى على عناصر ومكونات مختلفة بها فيتامينات وعناصر غذائية تساعد على تغذية الجسم، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد المايونيز وفقا لما ذكرها موقع home.bt



مايونيز

1:اثبتت الدراسات والأبحاث ان الفيتامينات الموجودة فى المايونيز تعمل على تعزيز صحة القلب والدماغ والوقاية من السكتة الدماغية.

2:يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحافظ على صحة الشعر ونعومته.

3:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات والأوبئة.



المايونيز

4: يحتوى المايونيز على نسبة كبيرة من الدهون والفيتامينات التى تساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة.

5:يحافظ على نضارة ونعومة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشقق والالتهابات، فمن الممكن وضعه على البشرة لعلاج المشاكل التى تتعرض لها.

6:يحتوى المايونيز على بعض الخصائص التى تعمل على تأخير عملية الشيخوخة والحد من ظهور التجاعيد وعلامات التمدد على البشرة.

7:يستخدمه الامهات دائما لتقديمه لأطفالهن مع الوجبات، حيث إنه يعمل على فتح الشهية وتغذية الجسم.