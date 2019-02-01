علامات تدل على أن طفلك يحتاج لنظارة طبية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 فبراير 2019 04:36 مساءً - الكثير من المراهقين لا يحبذون ارتداء نظارة طبية رغم صعوبة رؤيتهم، هذا الأمر ربما لا تلاحظه الأم، لذلك هناك 5 علامات إذا تم ملاحظتها على طفلك فهو يحتاج إلى الكشف عند طبيب العيون لارتداء نظارة طبية، يوضحها الدكتور أحمد فهمي استشاري العيون.

1.عدم المشاهدة الجيدة للتليفزيون من بعد:

أحيانًا يكون أول شيء يلاحظه الناس عندما تتغير رؤيتهم هو أنهم غير قادرين على مشاهدة التلفزيون.

2. الصداع أكثر تواتراً ومستمر:

إذا لاحظت أن طفلك عندما يقرأ أو يكتب أو ينظر إلى الهاتف، يشتكى من الصداع، فعليك أخذه إلى طبيب العيون.

3. الرؤية تزداد ضبابية:

يشتكي طفلك بأن الرؤية عنده ليست واضحة ويرى ضباباً، فعليك اصطحابه لطبيب العيون لحل هذه المشكلة.

4.لا يستطيع التكيف مع تغيرات الأضواء:

إذا لاحظت على طفلك أنه لا يستطيع التكيف مع تحول الأضواء مثل التحول من غرفة نوم مظلمة إلى ضوء النهار، أو من مسرح سينما إلى الأضواء الساطعة لمركز تسوق، إذاً فهو يحتاج للكشف الطبي.

5. عندما تلاحظين قيام طفلك بفرك عينيه لمحاولة الرؤية بشكل أكثر وضوحاً، فهو يحتاج للكشف الطبي فربما لديه، قصر أو طول نظر.